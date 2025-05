【全國新聞】聯邦政府宣布不再建議健康兒童與孕婦接種新冠疫苗

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦政府針對新冠疫苗政策進行重大調整,健康兒童與健康孕婦,將不再被列入疫苗接種的建議對象。

聯邦衛生與民生服務部部長小羅拨甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.),星期二透過社交媒體宣佈,聯邦疾病控制與預防中心(CDC),已在新冠疫苗常規接種建議名單中,移除健康孕婦及健康兒童。

小羅拨甘迺迪說:「我非常高興地宣佈,從今天起,針對健康兒童與健康孕婦的新冠疫苗,已被美國疾病控制與預防中心(CDC)的建議接種清單中移除,去年,拜登政府曾敦促健康兒童再次接種新冠疫苗加強劑,儘管當時並無任何臨床數據支持在兒童中實施重複追加劑的策略,這樣的做法從今天起正式告終

上星期聯邦食物及藥物管理局(FDA)也表示,將全面改革新冠疫苗的審核與批准程序,這可能影響未來疫苗對高風險族群與年長者的供應與普及性。

這些變化顯示,美國對新冠疫情的公共衛生策略正在進入新階段,未來接種對象與方式,可能進一步縮小與調整。

但隨著近期在亞洲爆發的新冠NB.1.8.1病毒株流入美國,新的疫苗政策也引起各界批評。

