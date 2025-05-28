【加州新聞】在中港台廣泛傳播COVID變異株 已在加州等幾個州偵測到

【KTSF 周正鈞報導】

目前在中國、香港和台灣廣泛傳播的COVID NB.1.8.1變異株，在加州和另外幾個州已經偵測到，民眾應該如何看待這個變異株。

史丹福大學的病毒實驗室已經證實，在4月17日發現加州的第一個COVID病毒變異株NB.1.8.1病例，這個變異株是導致中國COVID病例激增的主要原因，在美國的華盛頓州、維珍尼亞州和紐約州也已經偵測到。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平醫生（Peter Chin-Hong）說：「每個新的變異株出現，我都會問三個問題，這會否導致更加嚴重的病例、是否更容易傳染，和疫苗是否有效，目前沒有跡象顯示會導致病情更加嚴重，其中一個原因是全球目前對COVID病毒的免疫力是蠻好的。」

陳子平醫生表示，新變異株是有導致中國、香港、日本和台灣有更多的急診和住院病例，台灣也有更多死亡病例，歐洲一些國家也是同樣的情況，而研究以往的趨勢，夏天和冬天都會有病例增加。

陳子平醫生補充，計劃出遊的人士，可以按照個人需要，例如65歲以上的人，或是免疫力弱的人，應該接種最新版疫苗，而年紀越大的人，接種疫苗後的免疫力，也會減弱得比年輕人快。

至於今年秋天的新版疫苗，陳子平醫生表示，要接種的人，應該還是可以得到疫苗，問題只是保險是否提供免費疫苗。

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