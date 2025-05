【加州新聞】在中港台廣泛傳播COVID變異株 已在加州等幾個州偵測到

【KTSF 周正鈞報導】

目前在中國、香港和台灣廣泛傳播的COVID NB.1.8.1變異株,在加州和另外幾個州已經偵測到,民眾應該如何看待這個變異株。

史丹福大學的病毒實驗室已經證實,在4月17日發現加州的第一個COVID病毒變異株NB.1.8.1病例,這個變異株是導致中國COVID病例激增的主要原因,在美國的華盛頓州、維珍尼亞州和紐約州也已經偵測到。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平醫生(Peter Chin-Hong)說:「每個新的變異株出現,我都會問三個問題,這會否導致更加嚴重的病例、是否更容易傳染,和疫苗是否有效,目前沒有跡象顯示會導致病情更加嚴重,其中一個原因是全球目前對COVID病毒的免疫力是蠻好的。」

陳子平醫生表示,新變異株是有導致中國、香港、日本和台灣有更多的急診和住院病例,台灣也有更多死亡病例,歐洲一些國家也是同樣的情況,而研究以往的趨勢,夏天和冬天都會有病例增加。

陳子平醫生補充,計劃出遊的人士,可以按照個人需要,例如65歲以上的人,或是免疫力弱的人,應該接種最新版疫苗,而年紀越大的人,接種疫苗後的免疫力,也會減弱得比年輕人快。

至於今年秋天的新版疫苗,陳子平醫生表示,要接種的人,應該還是可以得到疫苗,問題只是保險是否提供免費疫苗。

