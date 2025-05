影評：《滿血復活》孤兒兄妹陷入代養母親的邪惡陰謀

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對因為父母早逝而淪為孤兒的兄妹,到代養母親的家中,卻遇上更大的危險。

在澳洲阿德雷德的郊區,兄妹情深的Andy 和Piper,因為父親突然離世,哥哥Andy 原本想要申請為妹妹的監護人,但因為他距離18歲成年,還有三個月的時間,所以暫時還需要有人代養他們。但是已經有一個社工Laura,答應照顧妹妹Piper。兄妹倆不願意被拆散,Laura 也就同意把兩人一起帶回家。

一到了Laura 在郊外的住家,Laura 給Piper 的關注,看似過於熱誠。家中還有一個看似同樣被領養,不說話的剃頭男孩 Oliver。Laura 慢慢的利用兄妹兩人的弱點,在他們之間製造不信。背後原因,涉及Laura 要借助邪教的魔力,來復活她之前死去的女兒。Laura 的計劃大膽到令人無法置信。兄妹兩人的生命,受到越來越大的威脅。而他們之間的感情也受到極端的考驗。

這是澳洲導演Danny 和Michael Philippou 的第二部電影。他們去年的處女座《鬼手鬼手請開口 Talk to Me》,展露在拍攝恐怖情節方面的實力。劇情和拍攝手法都有新鮮感,能夠超出恐怖片愛好者的期待。在有原創性的同時,令人不安的感覺,也能夠超越視覺方面的震撼。也使得電影在今年的驚悚片中,屬於較為卓越的。

《滿血復活 Bring Her Back》給喜愛驚悚、恐怖片的觀眾,非常的滿足感。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影5月30日在灣區各地戲院開映。

電影網頁:https://www.bringherbackmovie.com/home/

“Bring Her Back” Review: Orphaned siblings face terror in foster parent’s home

“Screening Room” reviews “Bring Her Back”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.bringherbackmovie.com/home/

In theatres everywhere May 30.

