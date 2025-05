【KTSF】

據報,零售商Walmart將裁減1,500名員工。

根據《USA Today》引述一份備忘錄,Walmart的高層指,公司正在重整部分團隊,以實現業務現代化。

Walmart的高層表示,將裁減1,500個職位,受影響的是阿肯色州總部多個部門的員工,非分店員工,同時將增加其他職位,以配合業務成長。

