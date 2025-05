【KTSF】

聯邦財政部表示,正逐步停止生產一仙硬幣,並且很快就會停止這種錢幣在市面上流通。

聯邦財政部一名匿名內部人士透露,5月已經向鑄幣局發出最後一份生產一仙硬幣的命令,之後該機構將不會製造更多一仙硬幣投入市場。

消費者仍然可以使用一仙硬幣購物,但收現金的商家用光手上的一仙後,可能就要四捨五入,用5仙硬幣來找續。

在2月份時,特朗普政府下令不再生產一仙硬幣,現時製造一個仙需要耗費超過3個仙,總統特朗普認為此舉是浪費資源。

