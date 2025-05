【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普正慎重考慮是否將貸款巨頭房利美及房地美上市,有經濟專家警告指,若成功,將進一步推高貸款利率。

特朗普星期三晚在社交媒體宣佈,正慎重考慮是否將抵押貸款巨頭Fannie Mae房利美和Freddie Mac房地美上市,他說會在諮詢內閣成員後很快作出決定。

部份經濟學家警告說,私有化房利美及房地美,可能會進一步推高貸款利率,使借款購買房屋變得更加昂貴。

這兩間公司在2008年金融危機期間由政府控制,它們支援全美約7成的抵押貸款。

特朗普在第一屆任期內,亦曾試圖將房利美及房地美私有化,但最終失敗。

