【有線新聞】

美國總統特朗普指,建議由6月起對歐盟加徵50%關稅。

特朗普發文指歐盟很難應對,又指控歐盟成立的主要目的,是在貿易上佔美國便宜,設立許多不同的貿易壁壘,令美國對歐每年有約2億多美元貿易逆差,此數字完全不能接受,又指雙方磋商至今並無成果,所以提出由6月1日起,對歐加徵50%關稅。

美國財長貝森特受訪時則回應指,特朗普認為歐盟提出的協議方案,不及其他國家的方案好,更形容大部分國家懷有誠意談判,歐盟卻是例外。

