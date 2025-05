【有線新聞】

美國總統特朗普威脅向蘋果公司徵收最少25%關稅。

特朗普發文指,一早已向蘋果行政總裁庫克表明,預期美國出售的iPhone,將在美國本土生產,而非印度或其他地方,但如在其他地方生產,蘋果便應承擔最少25%關稅成本。

市面有售最新型的iPhone16 Pro,價格約為1,000美元,有金融專家估計,如轉為本地生產新產品,售價可能要高達3,500美元。

