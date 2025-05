【KTSF 朱慧琪報導】

南舊金山(南三藩市)一名中學教師,涉嫌猥褻多名學生被警方拘捕。

警方表示,36歲的Parkway Heights中學八年級教師Ahmad Waled Rafah,涉嫌在本學年度,對多名學生有不當行為,警方週四拘捕他。

警方在5月2日接獲相關舉報後展開調查,南舊金山聯合校區隨即安排Rafah行政休假,經深入調查後,調查人員取得拘捕令,並於Rafah位於舊金山的住處將其拘捕。

Rafah目前被控12項懷疑對未成年人進行猥褻行為的罪名,其中包括一名未滿14歲的受害者。

警方呼籲任何知情民眾若掌握案件相關資訊,請聯繫南舊金山警察局,電話為 (650) 877-8900。

