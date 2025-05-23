【灣區新聞】舊金山Outer Richmond近日發生四宗火警 兩宗疑針對Lafayette幼稚園

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）Outer Richmond區在三星期內發生四宗火警，其中兩宗火警懷疑針對Lafayette幼稚園，案件仍在調查中，有家長擔心學生安全。

舊金山Outer Richmond區5月發生四宗位置相近的火警，令區內居民感到疑惑，並擔心這些火警屬蓄意縱火，甚至危害小孩安全。

5月1日凌晨1時半，消防人員接報Anza街4500號路段，Lafayette幼稚園門外的貨櫃倉起火，貨櫃倉存有教師家長會的物資，包括Dolphin說故事活動的衣物和裝飾。

家長起初並沒有懷疑火警是蓄意生火，直至一星期後，5月10日晚上11時，在34th Avenue夾Clement街Lincoln Park遊樂場的一條滑梯起火，翌日11日星期日晚上10時半，Lafayette幼稚園的遊樂場起火，消防人員迅速到場撲滅火警，但遊樂場的設施已經大部份被破壞。

校區總監Maria Su連同市參事陳詩敏和警察及消防人員，在Lafayette 14日星期三晚召開了緊急會議，回應家長的疑慮，但當晚稍後11時，隨即在Lincoln Park又再發生火警。

Lincoln和Lafayette的距離相差不到半英里，幸好Lafayette幼兒園的主大樓沒有受影響，基於火警的頻密程度，有家長認為這是惡意搗亂。

Lafayette家長Sean Philips說：「這不像是有人嘗試取暖，而像是有人想見到有東西起火，想見到有事發生。」

市參事陳詩敏發電郵表示，這些火警案是不能接受的，有關方面已經積極和消防人員合作，承諾一定會找到原兇。

Lafayette校方向家長發電郵表示，他們正嚴正處理事件，校區也安排了一名保安每夜巡邏學校，直至學年結束，警方也會定期徹夜巡邏學校範圍，同時他們正為重建遊樂設施籌募資金。

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