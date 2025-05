【灣區新聞】舊金山Outer Richmond近日發生四宗火警 兩宗疑針對Lafayette幼稚園

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)Outer Richmond區在三星期內發生四宗火警,其中兩宗火警懷疑針對Lafayette幼稚園,案件仍在調查中,有家長擔心學生安全。

舊金山Outer Richmond區5月發生四宗位置相近的火警,令區內居民感到疑惑,並擔心這些火警屬蓄意縱火,甚至危害小孩安全。

5月1日凌晨1時半,消防人員接報Anza街4500號路段,Lafayette幼稚園門外的貨櫃倉起火,貨櫃倉存有教師家長會的物資,包括Dolphin說故事活動的衣物和裝飾。

家長起初並沒有懷疑火警是蓄意生火,直至一星期後,5月10日晚上11時,在34th Avenue夾Clement街Lincoln Park遊樂場的一條滑梯起火,翌日11日星期日晚上10時半,Lafayette幼稚園的遊樂場起火,消防人員迅速到場撲滅火警,但遊樂場的設施已經大部份被破壞。

校區總監Maria Su連同市參事陳詩敏和警察及消防人員,在Lafayette 14日星期三晚召開了緊急會議,回應家長的疑慮,但當晚稍後11時,隨即在Lincoln Park又再發生火警。

Lincoln和Lafayette的距離相差不到半英里,幸好Lafayette幼兒園的主大樓沒有受影響,基於火警的頻密程度,有家長認為這是惡意搗亂。

Lafayette家長Sean Philips說:「這不像是有人嘗試取暖,而像是有人想見到有東西起火,想見到有事發生。」

市參事陳詩敏發電郵表示,這些火警案是不能接受的,有關方面已經積極和消防人員合作,承諾一定會找到原兇。

Lafayette校方向家長發電郵表示,他們正嚴正處理事件,校區也安排了一名保安每夜巡邏學校,直至學年結束,警方也會定期徹夜巡邏學校範圍,同時他們正為重建遊樂設施籌募資金。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。