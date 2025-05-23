【灣區新聞】舊金山市長羅偉簽署《康復為先》法案 協助戒毒者過新生

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）週五簽署由第六區市參事麥德誠（Matt Dorsey）提出的法案《Recovery First 康復為先》，希望戒毒療程能夠幫助康復者過充實、完滿的生活。

第六區市參事麥德誠說：「這只是單純加入到舊金山行政指引，會把建立自主、遠離禁藥的健康生活，列為舊金山對用毒障礙政策的首要目標，這不拒絕任何方法，包括減害方法。」

麥德誠經歷過安非他命戒毒程序，他在2月提出《Recovery First 康復為先》議案，只用一句話表明，停止禁藥使用及擺脫毒品障礙，達致長期康復乃是舊金山毒品政策的首要目標。

有支持「減害」（Harm Reduction）療法的人士認為，麥德誠懇使用「康復」一詞觀點狹窄、不符合「減害」療法，隨後麥德誠將「康復」界定為不使用毒品，可以透過參與藥物輔導的戒毒計劃，參與在家或門診治療計劃，或參與有獎賞的戒毒管理計劃，或其他符合個人需要的項目，來擺脫毒癮。

但有醫生認為，很多戒毒者會經歷毒癮復發，或可能會在「不使用毒品」選項以外尋找別的戒毒方法，「減害」是指向吸毒者提供一些工具和資訊，幫助他們改變生活方式，目標是挽救他們的生命。

醫療業界建議將「康復」的定義擴大到「康復」與「減害」，這兩者並不互相排斥，舊金山市參議會在本週二一致通過新版本的「康復為先」議案，確立了舊金山戒毒計劃的首要目標，是協助人達至長期緩解期，緩解的意思是指能克服毒癮，直至活得健康和自由。

救世軍戒毒計劃The Way Out領袖Steve O’Donnell表示，這個計劃是舊金山解決毒品問題的一大突破，他也認為，舊金山必須繼續鼓勵戒毒，而不是助長毒品問題。

O’Donnell說：「我們可以讓人不只是求生存，我們可以幫助他們重建生活，在社區重拾身份，舊金山是時候應投資於幫助人克服毒癮，而不是延續毒癮。」

市長羅偉日前連同救世軍等機構開放了James Baldwin Place，為無家可歸和戒毒人士提供54個臨時住宅單位，而且也增加了279個臨時床位，羅偉也說，這個法案的出發點是同理心。

羅偉說：「對於想獲幫助者、走投無路者，等待在合適時機獲得支持者，我們必須有同情心、必須誠實，我真的相信這法令反映我們想為親人爭取的，假如他們也正在掙扎，我們必須確保系統能足夠迅速，對應危機的規模。」

羅偉強調，市府會繼續強硬打擊毒品問題，他上任後已經停止在戶外發放安全吸毒的工具，此外，他也縮減了舊金山的「減害」措施。

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