【灣區新聞】舊金山市長羅偉簽署《康復為先》法案 協助戒毒者過新生

舊金山(三藩市)市長羅偉(Daniel Lurie)週五簽署由第六區市參事麥德誠(Matt Dorsey)提出的法案《Recovery First 康復為先》,希望戒毒療程能夠幫助康復者過充實、完滿的生活。

第六區市參事麥德誠說:「這只是單純加入到舊金山行政指引,會把建立自主、遠離禁藥的健康生活,列為舊金山對用毒障礙政策的首要目標,這不拒絕任何方法,包括減害方法。」

麥德誠經歷過安非他命戒毒程序,他在2月提出《Recovery First 康復為先》議案,只用一句話表明,停止禁藥使用及擺脫毒品障礙,達致長期康復乃是舊金山毒品政策的首要目標。

有支持「減害」(Harm Reduction)療法的人士認為,麥德誠懇使用「康復」一詞觀點狹窄、不符合「減害」療法,隨後麥德誠將「康復」界定為不使用毒品,可以透過參與藥物輔導的戒毒計劃,參與在家或門診治療計劃,或參與有獎賞的戒毒管理計劃,或其他符合個人需要的項目,來擺脫毒癮。

但有醫生認為,很多戒毒者會經歷毒癮復發,或可能會在「不使用毒品」選項以外尋找別的戒毒方法,「減害」是指向吸毒者提供一些工具和資訊,幫助他們改變生活方式,目標是挽救他們的生命。

醫療業界建議將「康復」的定義擴大到「康復」與「減害」,這兩者並不互相排斥,舊金山市參議會在本週二一致通過新版本的「康復為先」議案,確立了舊金山戒毒計劃的首要目標,是協助人達至長期緩解期,緩解的意思是指能克服毒癮,直至活得健康和自由。

救世軍戒毒計劃The Way Out領袖Steve O’Donnell表示,這個計劃是舊金山解決毒品問題的一大突破,他也認為,舊金山必須繼續鼓勵戒毒,而不是助長毒品問題。

O’Donnell說:「我們可以讓人不只是求生存,我們可以幫助他們重建生活,在社區重拾身份,舊金山是時候應投資於幫助人克服毒癮,而不是延續毒癮。」

市長羅偉日前連同救世軍等機構開放了James Baldwin Place,為無家可歸和戒毒人士提供54個臨時住宅單位,而且也增加了279個臨時床位,羅偉也說,這個法案的出發點是同理心。

羅偉說:「對於想獲幫助者、走投無路者,等待在合適時機獲得支持者,我們必須有同情心、必須誠實,我真的相信這法令反映我們想為親人爭取的,假如他們也正在掙扎,我們必須確保系統能足夠迅速,對應危機的規模。」

羅偉強調,市府會繼續強硬打擊毒品問題,他上任後已經停止在戶外發放安全吸毒的工具,此外,他也縮減了舊金山的「減害」措施。

