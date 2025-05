【加州新聞】參議院通過阻止加州禁售燃油車 加州司法部將對特朗普政府興訟（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國會參議院投票通過阻止加州執行在十年內,禁止售賣燃油車,加州司法部將對特朗普政府提出訴訟。

加州司法部長Rob Bonta說:「我們打算起訴特朗普政府,指控其非法使用《國會審查法案》,也稱為CRA,來推翻我們的兩項先進清潔汽車綜合法規,和先進清潔卡車法規,如果這是我們提起的下一次訴訟,這將是我們對特朗普政府的第23起訴訟,特朗普政府已證明自己是違法慣犯。」

國會參議院週四按照黨派路線,以51比44票,通過撤銷對加州「清潔空氣法」三項豁免,其中兩項豁免涉及減少中型和重型車輛的廢氣排放,以及限制卡車的煙霧污染。

最後一項是加州「電動車強制令」,這項規定旨在逐步淘汰汽油車,並要求到2035年,加州銷售的所有新車都實現零排放,國會此舉是阻止加州制定比全國嚴格的車輛排放標準,眾議院早前已通過撤銷這些豁免,下一步是交由總統特朗普簽署。

州長紐森說,「清潔空氣法」是在共和黨籍總統尼克森時代制定,共和黨的雷根總統在擔任加州州長期間,也大力提倡環保,這是一個跨黨派的共識,現在特朗普政府要改變這個規則,就是為了要攻擊加州,製造更大的污染,圖利石油業。

紐森週四多次提到中國,表示中國今天肯定非常高興,因為這一天標誌著他們,在下一個全球大產業中,佔據主導地位的能力。

紐森說:「目前全球60%的市場份額,由中國主導和控制,習近平主席剛與普丁總統會面,不僅談論了烏克蘭戰爭,還談到中國製造的電動車湧入俄羅斯市場,以及湧入歐盟市場,他們主宰著這個領域,而我們正在放棄我們的領導地位,我們正在用昨天的技術,倒退半個世紀。」

紐森表示,如果沒有這些規則的實施和推進,Tesla特斯拉根本就不會存在,國會利用「國會審查法案」,來推動其反加州議程,將對加州的經濟和環保造成重大傷害,這完全是出於政治動機。

