【加州新聞】參議院通過阻止加州禁售燃油車 加州司法部將對特朗普政府興訟（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國會參議院投票通過阻止加州執行在十年內，禁止售賣燃油車，加州司法部將對特朗普政府提出訴訟。

加州司法部長Rob Bonta說：「我們打算起訴特朗普政府，指控其非法使用《國會審查法案》，也稱為CRA，來推翻我們的兩項先進清潔汽車綜合法規，和先進清潔卡車法規，如果這是我們提起的下一次訴訟，這將是我們對特朗普政府的第23起訴訟，特朗普政府已證明自己是違法慣犯。」

國會參議院週四按照黨派路線，以51比44票，通過撤銷對加州「清潔空氣法」三項豁免，其中兩項豁免涉及減少中型和重型車輛的廢氣排放，以及限制卡車的煙霧污染。

最後一項是加州「電動車強制令」，這項規定旨在逐步淘汰汽油車，並要求到2035年，加州銷售的所有新車都實現零排放，國會此舉是阻止加州制定比全國嚴格的車輛排放標準，眾議院早前已通過撤銷這些豁免，下一步是交由總統特朗普簽署。

州長紐森說，「清潔空氣法」是在共和黨籍總統尼克森時代制定，共和黨的雷根總統在擔任加州州長期間，也大力提倡環保，這是一個跨黨派的共識，現在特朗普政府要改變這個規則，就是為了要攻擊加州，製造更大的污染，圖利石油業。

紐森週四多次提到中國，表示中國今天肯定非常高興，因為這一天標誌著他們，在下一個全球大產業中，佔據主導地位的能力。

紐森說：「目前全球60%的市場份額，由中國主導和控制，習近平主席剛與普丁總統會面，不僅談論了烏克蘭戰爭，還談到中國製造的電動車湧入俄羅斯市場，以及湧入歐盟市場，他們主宰著這個領域，而我們正在放棄我們的領導地位，我們正在用昨天的技術，倒退半個世紀。」

紐森表示，如果沒有這些規則的實施和推進，Tesla特斯拉根本就不會存在，國會利用「國會審查法案」，來推動其反加州議程，將對加州的經濟和環保造成重大傷害，這完全是出於政治動機。

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