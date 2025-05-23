【灣區新聞】動議罷免舊金山市參事殷嘉立的組織到選務處遞交簽名（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

動議罷免第四區市參事殷嘉立（Joel Engardio）的組織，週四到選務處遞交簽名，該組織表示，不滿殷嘉立在日落區推出多個大型商業建設計劃，他們也不滿殷嘉立支持關閉Great Highway公路的K提案，殷嘉立說，不少人對他的罷免案有誤解，他有信心罷免案不會成功。

罷免殷嘉立組織義工朱偉（Selena Chu）說：「比如動物園上建立50層大廈，他又不跟我們說，我也是看新聞才知道，什麼都看新聞的話，我有電視機便行，我哪需要花費這麼多金錢選出市參事，他又不代表我們。」

週四下午1時，發動罷免殷嘉立的團體到市府選舉事務處遞交簽名，團體代表說，他們收集了超過14,000簽名，其中一名義工朱偉表示，她曾經義務協助殷嘉立參選市參事，但對殷嘉立上任後的表現不滿意。

她表示，殷嘉立競選時承諾對Great Highway公路議題選擇妥協方案，讓公路在週末期間開放通車，但後來又選擇支持K提案，所以他們認為，殷嘉立並不認真考慮和聆聽日落區居民的訴求。

朱偉說：「在日落區這麼多華人的地方，我們要團結在一起，重拾我們自己的聲音，而不是由市參事代表我們，因為當他不代表我們（的利益）時，我們要重奪自己的聲音。」

不過殷嘉立指，提出罷免的團體在14,000個簽名裡，最後只提交了10,700個簽名，而且認為很多參與罷免案的市民，都被錯誤的資訊誤導。

殷嘉立重申，罷免他並不能讓Great Highway公路重開。

殷嘉立說：「有很多虛假訊息圍繞這個罷免案，特別在微信，很重要的是不要盡信你讀到及見到的一切，我一直貫徹自己的信念，一直都在說，該公路南面有嚴重海岸侵蝕。」

殷嘉立強調，他有信心日落區居民不會通過對他的罷免案，他並批評因為政策分歧而要罷免他的人士。

殷嘉立說：「我有信心日落區居民大多會反對這項罷免，因為它誤導，並無理由因一個政策分歧而罷免某人，我不會改變對Sunset Dunes的立場，而人們仍支持我在公共安全、教育和小商業方面的政策。」

義工朱偉則呼籲任何不滿的市民，利用選票表達自己的意見。

朱偉說：「有很多不正確的事，殷嘉立不勝任做公僕，因為他自私自利，而不是服務這個選區，我們想要問責、透明、誠實，這是他所缺乏的。」

選務處稍後將會公佈有效的簽名數目，再決定是否可以正式啟動罷免程序。

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