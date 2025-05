【灣區新聞】動議罷免舊金山市參事殷嘉立的組織到選務處遞交簽名（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

動議罷免第四區市參事殷嘉立(Joel Engardio)的組織,週四到選務處遞交簽名,該組織表示,不滿殷嘉立在日落區推出多個大型商業建設計劃,他們也不滿殷嘉立支持關閉Great Highway公路的K提案,殷嘉立說,不少人對他的罷免案有誤解,他有信心罷免案不會成功。

罷免殷嘉立組織義工朱偉(Selena Chu)說:「比如動物園上建立50層大廈,他又不跟我們說,我也是看新聞才知道,什麼都看新聞的話,我有電視機便行,我哪需要花費這麼多金錢選出市參事,他又不代表我們。」

週四下午1時,發動罷免殷嘉立的團體到市府選舉事務處遞交簽名,團體代表說,他們收集了超過14,000簽名,其中一名義工朱偉表示,她曾經義務協助殷嘉立參選市參事,但對殷嘉立上任後的表現不滿意。

她表示,殷嘉立競選時承諾對Great Highway公路議題選擇妥協方案,讓公路在週末期間開放通車,但後來又選擇支持K提案,所以他們認為,殷嘉立並不認真考慮和聆聽日落區居民的訴求。

朱偉說:「在日落區這麼多華人的地方,我們要團結在一起,重拾我們自己的聲音,而不是由市參事代表我們,因為當他不代表我們(的利益)時,我們要重奪自己的聲音。」

不過殷嘉立指,提出罷免的團體在14,000個簽名裡,最後只提交了10,700個簽名,而且認為很多參與罷免案的市民,都被錯誤的資訊誤導。

殷嘉立重申,罷免他並不能讓Great Highway公路重開。

殷嘉立說:「有很多虛假訊息圍繞這個罷免案,特別在微信,很重要的是不要盡信你讀到及見到的一切,我一直貫徹自己的信念,一直都在說,該公路南面有嚴重海岸侵蝕。」

殷嘉立強調,他有信心日落區居民不會通過對他的罷免案,他並批評因為政策分歧而要罷免他的人士。

殷嘉立說:「我有信心日落區居民大多會反對這項罷免,因為它誤導,並無理由因一個政策分歧而罷免某人,我不會改變對Sunset Dunes的立場,而人們仍支持我在公共安全、教育和小商業方面的政策。」

義工朱偉則呼籲任何不滿的市民,利用選票表達自己的意見。

朱偉說:「有很多不正確的事,殷嘉立不勝任做公僕,因為他自私自利,而不是服務這個選區,我們想要問責、透明、誠實,這是他所缺乏的。」

選務處稍後將會公佈有效的簽名數目,再決定是否可以正式啟動罷免程序。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。