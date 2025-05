【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)東部Fruitvale附近一棟公寓大樓,週四晚上發生火災,一人受傷。

奧克蘭消防局表示,星期四晚8點10分左右,Fruitvale和580高速公路附近,Capp街3000號路段,一棟3層樓高、有17個單位的公寓起火。

消防員到場後控制火勢,當中有一個爸爸和嬰兒被困在3樓一個單位,當時爸爸高聲求救,消防員在消防車上利用樓梯,從窗戶將他們救出火場。

火警中有一人腳部受輕傷,20人被逼撤離家園,紅十字會幫忙提供臨時庇護所,目前當局仍在調查起火原因。

