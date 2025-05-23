【全國新聞】亡兵節長周末週六才展開 不少民眾週五已提前出遊

【KTSF 張擎鳳報道】

亡兵節長周末週六才正式展開，但不少民眾週五已做好準備提前出遊，前往度假地點。

週五早上6點時，大批準備登機的民眾，一早來到舊金山（三藩市）國際機場，當中有人前往佛羅里達州去海灘度假，有人要參加親友的畢業典禮或婚禮，聯邦運輸安全管理局（TSA），預計本周末全國有1800萬人通過安檢乘搭飛機外遊。

美國汽車協會（AAA）預計，加州居民佔了當中的62萬人。

乘客Cameron McLauchlan說：「不用擔心，我早到了一點，我有計劃好，我知道這是一個繁忙的亡兵節長周末，但你只需要做好計劃。」

至於自駕遊出行的人士，亦會遇上非常繁忙的交通，AAA估計，全國會有近4千5百萬人開車出行，加州會有近600萬人開車到至少距離自己家50英里的地方度假，預計5號、80號和580號州際公路，以及101高速公路將會特別擁擠，民眾要做好心理準備。

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