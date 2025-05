【全國新聞】亡兵節長周末週六才展開 不少民眾週五已提前出遊

【KTSF 張擎鳳報道】

亡兵節長周末週六才正式展開,但不少民眾週五已做好準備提前出遊,前往度假地點。

週五早上6點時,大批準備登機的民眾,一早來到舊金山(三藩市)國際機場,當中有人前往佛羅里達州去海灘度假,有人要參加親友的畢業典禮或婚禮,聯邦運輸安全管理局(TSA),預計本周末全國有1800萬人通過安檢乘搭飛機外遊。

美國汽車協會(AAA)預計,加州居民佔了當中的62萬人。

乘客Cameron McLauchlan說:「不用擔心,我早到了一點,我有計劃好,我知道這是一個繁忙的亡兵節長周末,但你只需要做好計劃。」

至於自駕遊出行的人士,亦會遇上非常繁忙的交通,AAA估計,全國會有近4千5百萬人開車出行,加州會有近600萬人開車到至少距離自己家50英里的地方度假,預計5號、80號和580號州際公路,以及101高速公路將會特別擁擠,民眾要做好心理準備。

