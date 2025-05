【全國新聞】白宮發表首份「讓美國再次健康」報告 促加強審查兒童疫苗接種計劃（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

特朗普總統和衛生部長小羅伯-甘迺迪,週四在白宮慶祝第一份「讓美國再次健康」報告的發布。

這份廣泛討論美國健康和健保問題的政府報告,反映了小羅伯-甘迺迪在疫苗、國家糧食供應、殺蟲劑和處方藥方面持有的一些最具爭議的觀點。

報告呼籲加強審查兒童疫苗接種計劃,和審查美國農作物噴灑的殺蟲劑,報告並指出,美國兒童用藥過量和營養不良。

小羅伯-甘迺迪說:「我們要做一些不同的事情,傳達他們不想聽到的消息,我對此心懷感激,這是個里程碑,美國歷來都沒有聯邦政府採取這樣的公衛立場,由於特朗普總統的領導,不只是一位內閣部長,而是整個政府在這報告背後。」

雖然這份長達69頁的報告,不具有法律或官方政策的效力,但「MAHA讓美國再次健康」委員會將在未來三個月內,利用這份報告制定一項可在特朗普總統任期內實施的計劃。

特朗普說:「事情不對勁,而我們不會停下來,直到戰勝美國的慢性病流行。」

這份報告質疑學校是否有必要強制兒童入學接種疫苗,並認為疫苗應該通過更多的臨床試驗才使用。

小羅伯-甘迺迪長期以來一直批評疫苗,儘管麻疹疫情已導致1,000多名美國人患病,但他仍然對疫苗的安全性表示懷疑。

本週他領導的衛生部門還採取行動,限制美國人接種COVID疫苗。

Johns Hopkins大學傳染病醫生Amesh Adalja表示,該報告沒有提供任何證據表明,兒童接種麻疹、小兒麻痺和水痘等疫苗,是導致肥胖、糖尿病和自閉症發病率上升的原因。

小羅伯-甘迺迪拒絕提供該報告作者的詳細資訊。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。