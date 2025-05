【KTSF】

一名波士頓的聯邦地區法官,週四阻止特朗普政府對聯邦教育部實施大規模裁員,及解散教育部的行政命令。

數百名聯邦教育部員工將能夠重返崗位,波士頓的聯邦地區法官Myong Joun週四頒佈初步禁令,暫時恢復在今年3月11日被特朗普政府解僱的員工的職務,教育部必須重新聘用他們。

他表示,削減教育部開支,導致全國校區的資金延遲和不確定,法官同時還阻止了特朗普政府解散教育部的行政命令。

目前還不清楚有多少被解僱的員工計劃重返工作崗位,預料特朗普政府將對裁決提出上訴。

