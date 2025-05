【全國新聞】聯邦法官頒令暫時助止特朗普政府禁哈佛大學招收國際學生

【KTSF 朱慧琪報導】

針對特朗普政府取消哈佛大學的學生簽證計劃,令哈佛不能再招收國際學生,哈佛大學星期五向麻省地方法院提出訴訟,一名聯邦法官暫時阻止特朗普政府的決定,直到訴訟完結。

哈佛大學於星期五向麻省波士頓聯邦法庭提出訴訟,指特朗普政府撤銷哈佛的學生簽證計劃,違反了憲法第一修正案,並將對哈佛大學和7千多名外國留學生,產生直接而且毀滅性的影響。

聯邦法庭馬上有行動,波士頓聯邦地區法官Allison Burroughs發布臨時限制令,暫時阻止特朗普政府的有關決定,法官定於5月29日舉行聆訊,屆時她將考慮是否對本案發布初步禁制令。

星期五在記者會上有記者問特朗普,是否考慮禁止哈佛大學以外的其他大學接收國際學生,他回應指哈佛大學及其他大學必須改變辦學方式。

特朗普說:「我們正在調查很多事情,哈佛大學已經收到了數十億美元的捐款,這多麼荒謬?數十億元,他們還有520億美元的捐贈基金,有520億美元,而美國卻支付了數十億美元,發放學生貸款,他們必須償還貸款,所以哈佛大學必須改變它的辦學方式,其他大學也一樣。」

白宮星期五發聲明指,哈佛只要著力於取締校園內反美國、反猶太主義、親恐怖分子的滋事分子,就不會搞成這樣。

白宮認為,哈佛與其提出「輕浮」的訴訟,不如花時間及資源去創造一個安全的校園環境。

國土安全部指,哈佛容許那些反美國、支持恐怖主義的搞事者,騷擾及動手攻擊他人,破壞學習環境,在遇到攻擊的人當中有猶太裔學生。

國土安全部長更指責哈佛培養暴力、反猶太主義並與中共協調,部長在4月16號發信給哈佛的國際辦公室HIO提出批評,並要求在十個工作日內提交所有學生簽證持有人的記錄,否則會被視為自動放棄F1簽證計劃,並不得上訴。

哈佛聲稱已經開始照辦,並繼續配合當局的要求提供更多資訊,但到5月22日,國土安全部認為哈佛的回應不足夠,於是宣布撤銷哈佛的學生簽證計劃。

該計劃容許哈佛的國際辦事處開具證明文件,給留學生、交換生與客座學者申請美國簽證,當局一旦撤回授權,哈佛除了不能招收新的國際學生之外,現有的外國留學生也必須轉校,否則會失去簽證身份。

在訴訟期間事態如何發展還有待觀察。

