【全國新聞】聯邦法官頒令暫時助止特朗普政府禁哈佛大學招收國際學生

【KTSF 朱慧琪報導】

針對特朗普政府取消哈佛大學的學生簽證計劃，令哈佛不能再招收國際學生，哈佛大學星期五向麻省地方法院提出訴訟，一名聯邦法官暫時阻止特朗普政府的決定，直到訴訟完結。

哈佛大學於星期五向麻省波士頓聯邦法庭提出訴訟，指特朗普政府撤銷哈佛的學生簽證計劃，違反了憲法第一修正案，並將對哈佛大學和7千多名外國留學生，產生直接而且毀滅性的影響。

聯邦法庭馬上有行動，波士頓聯邦地區法官Allison Burroughs發布臨時限制令，暫時阻止特朗普政府的有關決定，法官定於5月29日舉行聆訊，屆時她將考慮是否對本案發布初步禁制令。

星期五在記者會上有記者問特朗普，是否考慮禁止哈佛大學以外的其他大學接收國際學生，他回應指哈佛大學及其他大學必須改變辦學方式。

特朗普說：「我們正在調查很多事情，哈佛大學已經收到了數十億美元的捐款，這多麼荒謬？數十億元，他們還有520億美元的捐贈基金，有520億美元，而美國卻支付了數十億美元，發放學生貸款，他們必須償還貸款，所以哈佛大學必須改變它的辦學方式，其他大學也一樣。」

白宮星期五發聲明指，哈佛只要著力於取締校園內反美國、反猶太主義、親恐怖分子的滋事分子，就不會搞成這樣。

白宮認為，哈佛與其提出「輕浮」的訴訟，不如花時間及資源去創造一個安全的校園環境。

國土安全部指，哈佛容許那些反美國、支持恐怖主義的搞事者，騷擾及動手攻擊他人，破壞學習環境，在遇到攻擊的人當中有猶太裔學生。

國土安全部長更指責哈佛培養暴力、反猶太主義並與中共協調，部長在4月16號發信給哈佛的國際辦公室HIO提出批評，並要求在十個工作日內提交所有學生簽證持有人的記錄，否則會被視為自動放棄F1簽證計劃，並不得上訴。

哈佛聲稱已經開始照辦，並繼續配合當局的要求提供更多資訊，但到5月22日，國土安全部認為哈佛的回應不足夠，於是宣布撤銷哈佛的學生簽證計劃。

該計劃容許哈佛的國際辦事處開具證明文件，給留學生、交換生與客座學者申請美國簽證，當局一旦撤回授權，哈佛除了不能招收新的國際學生之外，現有的外國留學生也必須轉校，否則會失去簽證身份。

在訴訟期間事態如何發展還有待觀察。

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