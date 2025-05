【全國新聞】法官簽發禁令阻擋特朗普政府撤銷全美大學國際學生的簽證

【KTSF 張麗月報導】

加州一名聯邦法官簽發禁令,阻擋特朗普政府撤銷全美大學國際學生的簽證,法官的指令可以防止國際學生在訴訟期間,基於他們的居留身份而被拘捕、扣留或送往其他地方。

東灣奧克蘭(屋崙)地區法院法官Jeffrey White簽發的禁令,除了阻止特朗普政府撤銷全美大學國際學生的合法身份,也禁止當局在訴訟期間,基於外國出生的學生的移民身份而拘押他們。

此外,法官也禁止特朗普政府將那些在訴訟期間的外國學生,轉送到他們居住地以外的司法管轄區。

法官指,特朗普政府擾亂了那些原告人士及其他國際學生的生活,雖然許多國際學生以個人名義循法律途徑成功挑戰特朗普政府,以保證他們可以合法居留美國,但地區法官的禁令是首次給予全美外國學生喘息的機會。

特朗普政府向法庭表示,法庭無必要下禁制令,因為當局已經開始恢復那些國際學生的居留身份,而ICE移民與海關執法局也正在制定一個新的框架,去處理終止學生身份的問題。

但法官並不認同,法官指特朗普政府每次面對訴訟,都搬龍門來糊弄法庭,只有終止當局玩把戲,才能令當局停止有法不依。

特朗普政府在3月開始撤銷數以千計國際學生的簽證,這些行動主要針對那些曾經參與政治活動或曾涉及刑事案件,譬如曾因為酒後駕駛而被起訴的學生。

有專家學者指出,當局花費大量人力,去翻查FBI的全國刑事資訊中心上百萬外國學生的檔案,當中一些沒有被定罪或已經獲得撤銷控罪的學生,都被當局撤回他們的合法居留身份。

