【全國新聞】國家海洋和大氣管理局預計 今年大西洋形成的颶風數量將多於平均

【KTSF 張擎鳳報導】

國家海洋和大氣管理局（NOAA）預計，今個大西洋颶風季節形成的颶風數量，將會有多於平均。

國家海洋和大氣管理局預計，今個季節，大西洋會有多股颶風形成。

國家氣象局總監Ken Graham說：「我們預計今年的颶風季，颶風數量又會多過平均，2025年的颶風將高出平均值。」

NOAA估計今年，將會有13至19個被命名的風暴，其中6至10個會成為颶風，包括3至5個3級或以上的颶風，風季由6月1日開始至11月30日。

國家氣象局署理總監Laura Grimm說：「現在做好準備，而且整個風季都準備就緒。」

NOAA發表這個報告的時候，正值特朗普政府削減NOAA，包括國家氣象局的預算之際，減少天氣和氣候的研究，以及在過去幾個月，裁減國家氣象局近600名員工。

威斯康辛州氣象局經理Chris Vagasky說：「削減人手、預算，降低局方預測天氣的能力，從而增加天氣預報員和氣象學家的壓力。」

氣象學家Chris Vagasky說，美國政府做了很多努力，確保國家氣象局等機構，可以更准確地預報風暴會幾時和在哪裏登陸，但削減天氣研究預算，和追風飛行員的飛行工作，將會嚴重影響天氣預報員所得到的重要資訊，而沒有足夠的數據，將會讓他們難以幫助社區做好應對風暴的準備。

Vagasky說：「擁有非常準確的天氣預測，對於保障民眾的安全大有幫助，確保處於威脅最大的地區的民衆，能夠採取行動，保護他們的生命和財產。」

但Vagasky表示，雖然面對種種挑戰，天氣預報的工作仍然會繼續進行。

Vagasky說：「作為氣象學家我們將繼續工作，即是監測天氣、監測預報，並發布天氣警告。」

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