【全國新聞】國家海洋和大氣管理局預計 今年大西洋形成的颶風數量將多於平均

【KTSF 張擎鳳報導】

國家海洋和大氣管理局(NOAA)預計,今個大西洋颶風季節形成的颶風數量,將會有多於平均。

國家海洋和大氣管理局預計,今個季節,大西洋會有多股颶風形成。

國家氣象局總監Ken Graham說:「我們預計今年的颶風季,颶風數量又會多過平均,2025年的颶風將高出平均值。」

NOAA估計今年,將會有13至19個被命名的風暴,其中6至10個會成為颶風,包括3至5個3級或以上的颶風,風季由6月1日開始至11月30日。

國家氣象局署理總監Laura Grimm說:「現在做好準備,而且整個風季都準備就緒。」

NOAA發表這個報告的時候,正值特朗普政府削減NOAA,包括國家氣象局的預算之際,減少天氣和氣候的研究,以及在過去幾個月,裁減國家氣象局近600名員工。

威斯康辛州氣象局經理Chris Vagasky說:「削減人手、預算,降低局方預測天氣的能力,從而增加天氣預報員和氣象學家的壓力。」

氣象學家Chris Vagasky說,美國政府做了很多努力,確保國家氣象局等機構,可以更准確地預報風暴會幾時和在哪裏登陸,但削減天氣研究預算,和追風飛行員的飛行工作,將會嚴重影響天氣預報員所得到的重要資訊,而沒有足夠的數據,將會讓他們難以幫助社區做好應對風暴的準備。

Vagasky說:「擁有非常準確的天氣預測,對於保障民眾的安全大有幫助,確保處於威脅最大的地區的民衆,能夠採取行動,保護他們的生命和財產。」

但Vagasky表示,雖然面對種種挑戰,天氣預報的工作仍然會繼續進行。

Vagasky說:「作為氣象學家我們將繼續工作,即是監測天氣、監測預報,並發布天氣警告。」

