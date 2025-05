【KTSF】

灣區捷運(BART)表示,連接南灣聖荷西Berryessa車站至Daly City的一段綠色線,列車服務預計最快將於下星期二恢復。

BART宣佈往返Daly City,以及Berryessa/聖荷西北部一帶的綠色線捷運列車,將會在亡兵節長周末期間停運。

列車停運,是由於本星期二東灣San Leandro捷運站附近發生火警,該捷運站一度封閉,目前工作人員仍在維修當中,受到火警影響的設施,預計將會在下星期二完工。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。