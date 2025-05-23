【加州新聞】加州警方逮捕265人 涉嫌性犯罪兒童（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州警方週三宣布逮捕了265人，指他們涉嫌性犯罪兒童。

洛杉磯警察局局長Jim Mcdonnell說：「目標是識別和逮捕那些利用互聯網去性剝削兒童的色狼，並拯救年幼受害者免受傷害。」

據NBC News的報導，這項「春季大掃除行動」，是於4月6日至19日，由洛杉磯警方帶領南加州多個機構聯合執行的行動，共解救出27名兒童。

被捕的265人，涉嫌利用社交媒體和網絡平台引誘兒童，並作出犯罪行為。

一些涉嫌人是名為764的國際兒童剝削組織的成員，據聯邦調查人員所知，該組織強迫兒童製作色情影片，並作出自殘行為

洛杉磯縣地方檢察官Nathan Hochman說：「我會稱這次行動是掃除病態和墮落。」

官員表示，部份嫌疑人在社區內，擔任重要職務，或與兒童有接觸。

這些被捕的人，現在都面臨多項控罪，包括持有、傳播和製作兒童性虐待影像，人口走私等控罪，其嚴重程度各不相同，他們正等待審判。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。