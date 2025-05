【加州新聞】加州警方逮捕265人 涉嫌性犯罪兒童（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州警方週三宣布逮捕了265人,指他們涉嫌性犯罪兒童。

洛杉磯警察局局長Jim Mcdonnell說:「目標是識別和逮捕那些利用互聯網去性剝削兒童的色狼,並拯救年幼受害者免受傷害。」

據NBC News的報導,這項「春季大掃除行動」,是於4月6日至19日,由洛杉磯警方帶領南加州多個機構聯合執行的行動,共解救出27名兒童。

被捕的265人,涉嫌利用社交媒體和網絡平台引誘兒童,並作出犯罪行為。

一些涉嫌人是名為764的國際兒童剝削組織的成員,據聯邦調查人員所知,該組織強迫兒童製作色情影片,並作出自殘行為

洛杉磯縣地方檢察官Nathan Hochman說:「我會稱這次行動是掃除病態和墮落。」

官員表示,部份嫌疑人在社區內,擔任重要職務,或與兒童有接觸。

這些被捕的人,現在都面臨多項控罪,包括持有、傳播和製作兒童性虐待影像,人口走私等控罪,其嚴重程度各不相同,他們正等待審判。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。