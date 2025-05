【國際新聞】特朗普播片質問南非白人遭種族滅絕 拉馬福薩否認指控

【有線新聞】

美國總統特朗普再在白宮橢圓形辦公室與外賓爭辯,接見南非總統拉馬福薩時,突然播放影片及拿出剪報,指控南非白人農民遭種族滅絕,拉馬福薩否認,會後更形容白宮訪問非常成功。

拉馬福薩到訪美國,表明打算修補兩國關係,特朗普在白宮門外迎接。兩人在橢圓形辦公室會談,有記者問及南非白人被指遭種族滅絕,拉馬福薩請代表團中的白人成員向特朗普說明實況。

特朗普亦有準備,突然要求把燈光調暗,播放逾5分鐘片段,部分內容來源不明,包括南非激進派高唱射殺白人反種族隔離的歌曲,拉馬福薩偶爾有望電視,反應冷靜。

特朗普再拿出一疊剪報,「這些是過去數天的剪報,有人死亡、死亡、死亡、死亡、可怕的死亡。看影片時,我在想情況怎會變成這樣?片中的人甚至是官員,他們說要殺害白人農民,奪取他們的土地。」

拉馬福薩否認片中人的主張是南非政府政策,「他們是少數黨,憲法容許他們存在。(但你的確准許他們掠奪土地)沒有。(你准許他們掠奪土地)沒有人可以奪取土地。(他們奪取土地後殺害白人農民卻逍遙法外)不是…(他們逍遙法外)我們國家的確有罪案,在犯罪活動中有人不幸被殺的人,不止白人,大多數死者是黑人。」

拉馬福薩面對特朗普連串指控保持冷靜,提到前總統曼德拉教導過,不論任何問題,包括貿易、投資都要坐下好好談。

外媒形容,拉馬福薩是繼烏克蘭總統澤連斯基後再在橢圓形辦公室遭「伏擊」的外國領袖,但拉馬福薩仍在會後表示雙邊會談良好,代表團亦有機會回應華府疑慮。

特朗普多次指控南非對白人農民種族滅絕,美國早前接收了數十名聲稱遭迫害的南非白人難民,3月更驅逐南非大使拉蘇爾,指他曾指責特朗普帶領白人至上主義運動。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。