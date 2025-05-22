【國際新聞】特朗普播片質問南非白人遭種族滅絕 拉馬福薩否認指控

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美國總統特朗普再在白宮橢圓形辦公室與外賓爭辯，接見南非總統拉馬福薩時，突然播放影片及拿出剪報，指控南非白人農民遭種族滅絕，拉馬福薩否認，會後更形容白宮訪問非常成功。

拉馬福薩到訪美國，表明打算修補兩國關係，特朗普在白宮門外迎接。兩人在橢圓形辦公室會談，有記者問及南非白人被指遭種族滅絕，拉馬福薩請代表團中的白人成員向特朗普說明實況。

特朗普亦有準備，突然要求把燈光調暗，播放逾5分鐘片段，部分內容來源不明，包括南非激進派高唱射殺白人反種族隔離的歌曲，拉馬福薩偶爾有望電視，反應冷靜。

特朗普再拿出一疊剪報，「這些是過去數天的剪報，有人死亡、死亡、死亡、死亡、可怕的死亡。看影片時，我在想情況怎會變成這樣？片中的人甚至是官員，他們說要殺害白人農民，奪取他們的土地。」

拉馬福薩否認片中人的主張是南非政府政策，「他們是少數黨，憲法容許他們存在。（但你的確准許他們掠奪土地）沒有。（你准許他們掠奪土地）沒有人可以奪取土地。（他們奪取土地後殺害白人農民卻逍遙法外）不是…（他們逍遙法外）我們國家的確有罪案，在犯罪活動中有人不幸被殺的人，不止白人，大多數死者是黑人。」

拉馬福薩面對特朗普連串指控保持冷靜，提到前總統曼德拉教導過，不論任何問題，包括貿易、投資都要坐下好好談。

外媒形容，拉馬福薩是繼烏克蘭總統澤連斯基後再在橢圓形辦公室遭「伏擊」的外國領袖，但拉馬福薩仍在會後表示雙邊會談良好，代表團亦有機會回應華府疑慮。

特朗普多次指控南非對白人農民種族滅絕，美國早前接收了數十名聲稱遭迫害的南非白人難民，3月更驅逐南非大使拉蘇爾，指他曾指責特朗普帶領白人至上主義運動。

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