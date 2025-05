【KTSF 張麗月報導】

國防部已經接收中東國家卡塔爾贈送給美國的波音747客機,用來做總統特朗普的空軍一號專機。

國防部發言人週三表示,國防部將會確保卡塔爾贈送的波音747客機符合美國對總統空軍一號專機的安全設施要求。

國防部發言人又說,這架客機依照所有聯邦規例和規管去接收,特朗普曾經表示,卡塔爾贈送的這份禮物,可以節省納稅人的錢,但也有人質疑,接受客機,是否違反憲法中有關「禁止外國賄賂」的條款,同時要改裝客機來符合安全要求,將會花費巨大和需要時間翻修。

卡塔爾就形容今次贈送是一種政府對政府的交易,並非私人性質的禮物。

卡塔爾贈送給美國的這架超級豪華波音747-8噴射客機,預料兩年內進行改裝,以及提供給總統特朗普作為臨時新的空軍一號轉機使用,直至特朗普卸任為止。

隨後飛機的擁有權就會轉交給特朗普總統圖書館基金會。

