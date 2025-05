【KTSF】

特朗普政府週四宣布取消哈佛大學取錄外國學生的資格,指稱目前在哈佛大學攻讀的外國學生必須轉校,或者離開美國。

國土安全部稱,哈佛大學容許「反美、支持恐怖份子的滋事份子」在校園內攻擊猶太學生,國安部也在沒有提供證據的情況下,聲稱哈佛大學與中國共產黨勾結聯繫。

