【灣區新聞】舊金山4月每天有超過一千名司機被攝錄機拍下超速駕駛（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)透露,在4月,每天有超過一千名司機被攝錄機拍下超速駕駛,而該月其實有一半超速攝錄機未能正常運作,這顯示市內的超速駕駛問題嚴重。

超速攝錄機是放置在經常出現超速駕駛的地方,例如學校附近和商業走廊,在整個4月份,有接近32,000輛汽車被拍下駕駛速度超過法定時速至少11哩。

根據SFMTA提供的數據,週二早上的繁忙時段是超速駕駛的高峰,早上7時至8時發生得最頻繁。

4月,在設有超速攝錄機的13個地點中,接近一半的超速駕駛是在介乎Arguello大道和2大街的Fulton街被拍下, 而該處的攝影機其實到4月22日才真正投入服務,而在4月的最後一週,該處的攝錄機共發出超過8千次警告,數目遠超其他地點的攝錄機。

在北岸與華埠的攝錄機,則拍下最多嚴重超速的司機,即駕駛速度較法定高出16哩或以上。

因應新公布的數字,SFMTA已決定在Fulton夾Arguello街設置大型的時速牌,以及在路面劃下標記,提醒駕駛人切勿超速駕駛。

雖然數據顯示,攝錄機能有效杜絕超速駕駛,但截正週一,原定安裝攝錄機的33個地點,只有21個完成安裝及使用中。

根據法例,駕駛速度超過法定時速11至15哩的駕駛人,每次將面臨50元罰款,而罰款額會按嚴重程度而定,如果時速達100哩,罰款額將增至500元。

4月份,有4%告票的駕駛速度,較法定高出21哩或以上。

