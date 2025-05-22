【灣區新聞】舊金山4月每天有超過一千名司機被攝錄機拍下超速駕駛（視頻）

【KTSF】

舊金山（三藩市）交通局（SFMTA）透露，在4月，每天有超過一千名司機被攝錄機拍下超速駕駛，而該月其實有一半超速攝錄機未能正常運作，這顯示市內的超速駕駛問題嚴重。

超速攝錄機是放置在經常出現超速駕駛的地方，例如學校附近和商業走廊，在整個4月份，有接近32,000輛汽車被拍下駕駛速度超過法定時速至少11哩。

根據SFMTA提供的數據，週二早上的繁忙時段是超速駕駛的高峰，早上7時至8時發生得最頻繁。

4月，在設有超速攝錄機的13個地點中，接近一半的超速駕駛是在介乎Arguello大道和2大街的Fulton街被拍下， 而該處的攝影機其實到4月22日才真正投入服務，而在4月的最後一週，該處的攝錄機共發出超過8千次警告，數目遠超其他地點的攝錄機。

在北岸與華埠的攝錄機，則拍下最多嚴重超速的司機，即駕駛速度較法定高出16哩或以上。

因應新公布的數字，SFMTA已決定在Fulton夾Arguello街設置大型的時速牌，以及在路面劃下標記，提醒駕駛人切勿超速駕駛。

雖然數據顯示，攝錄機能有效杜絕超速駕駛，但截正週一，原定安裝攝錄機的33個地點，只有21個完成安裝及使用中。

根據法例，駕駛速度超過法定時速11至15哩的駕駛人，每次將面臨50元罰款，而罰款額會按嚴重程度而定，如果時速達100哩，罰款額將增至500元。

4月份，有4%告票的駕駛速度，較法定高出21哩或以上。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。