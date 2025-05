【灣區新聞】舊金山有組織和市議員要求市府撥款 為不精通英語社區提供語言服務（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山(三藩市)爭取市府提供語言職員服務的組織,連同市議會,要求市長辦公室在預算中給予足夠的撥款,幫助不精通英語的社區,在市府服務中向這些社區提供語言服務。

舊金山市議會去年一致通過法例,在市府服務方面加強語言服務,這包括除了中文、西班牙文和菲律賓文之外,還包括有越來越多市民使用的語言,例如越南文。

但是這個計劃並沒有完整的落實,原因在於市府面對財政赤字,市府部門仍需要多580萬的撥款,來推行有關的服務。

市議員華頌善(Shamann Walton)表示,舊金山市民中三分之一是移民,他們有將近19%人的英語能力不足,而面對特朗普政府在削弱地方政府的能力之際,市民在使用市府服務的時候,將持續面對困難。

華頌善說:「我們的鄰居當中,五人中有一人因為語言不通,而無法取得基本的市府服務,不論是在打911熱線,或申請可負擔房屋,或是申請身份證

華頌善提出的例子,還包括在911緊急情況發生,有急救員在凌晨到場,因為無法和打電話的人溝通,而需要聯絡一個非牟利機構的人來幫忙。

市議會就語言服務問題週三舉行公聽會,華頌善表示,敦促市長能夠在現有的環境中提供語言服務所需的撥款。

市長辦公室在回答本台詢問時表示,市長羅偉支持給不精通英語的市民提供語言協助服務,目前正和市議會商討預算項目,並將會優先處理提供最主要的服務。

