眾議院共和黨人建議對匯款徵收5%特別稅,對象包括綠卡持有者和非移民簽證持有者,而美國公民將獲得豁免。

據美聯社報導,有專家表示,匯款能降低某些國家的一些人冒險走線到美國的機率,因為來自美國的匯款,為較貧困國家或地區中那些沒有工作或收入的民眾,提供了重要的經濟生命線。

匯款也是全球經濟的重要因素,通常由美國電匯服務機構,而不是銀行和信用合作社發送。

世界銀行指出,印度、墨西哥和中國是這些資金的最大接收國。

