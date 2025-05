【全國新聞】參議院通過兩黨共同提出的《小費免稅法案》 送交眾議院審議（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院週二突然一致表決,通過兩黨共同提出的《小費免稅法案》(No Tax on Tip Act),下一步是提交眾議院審議。

國會參議院週二通過取消小費稅,令人感到十分意外,因為來自內華達州的民主黨人Jacky Rose開門見山問,有沒有人反對《No Tax on Tip》法案,在場的參議院沒有一人反對,該項法案是由共和黨籍的德州聯邦參議員Ted Cruz,聯合兩黨七位同僚一起提出。

Cruz表示,不論該法案最終以何種方式通過,小費免稅都將成為法律,為辛勤工作的美國人減少負擔。

該法案主張給予通報到工資單上的小費收入,高達2.5萬元的聯邦免稅額,受惠者是那些在今年收入低於16萬的人士,這個收入上限將來會隨通貨膨脹率而調整。

小費免稅最先是由特朗普在去年6月在內華達州出席競選活動時提出,隨後民主黨總統候選人賀錦麗也贊成,小費免稅就成為一個對工人選民有號召力的拉票招數,並廣泛獲得全國民眾的支持。

但以內華達州選民最為力挺,因為小費是以賭博業與旅遊業為主的內華達州工人的主要收入來源,小費免稅法案下一步轉到眾議院審議,而眾議院共和黨人已經將小費免稅列入《大美法案》中討論。

