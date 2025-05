【灣區新聞】舊金山交通局在公車發放安全宣傳單張 局長承諾聆聽市民意見（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)交通局週三在公車上發放安全宣傳單張,局長寇淑寳(Julie Kirschbaum)承諾會繼續聆聽市民意見,改善車站配套、硬件軟件等問題。

週三早上,舊金山交通局局長寇淑寳,聯同一眾義工乘坐T線輕鐵,向車上乘客宣傳安全措施。

寇淑寳說,聽取乘客的意見,希望推廣311報案熱線,能減低騷擾、影響安全的事件。

她表示,交通局正積極改善硬件配套,有助於記錄和減低罪案,現在每輛公車上也有11個鏡頭,在有需要的區域,例如在華埠、田德隆區、Mission區,交通局亦正改善巴士站的燈光照明,加上根據市民反映的建議交通局,在合適的地區也會增加更多人手。

寇淑寳說,他們會繼續努力迎合市民需要,也表示市民的寶貴意見,繼續協助他們令尋更多解決方案。

寇淑寳說:「我們此舉乃因我們很想鼓勵乘客,報告他們所見的挑戰之處,幫助我們主動探索新的解決方法。」

其中一名義工是MUNI的常客,有時候會擔憂安全問題,之所以參加週三的活動,是希望能推廣求救和援助的渠道,特別是交通局的中文服務,希望市民能更放心乘搭公車。

義工和MUNI乘客思煒說:「公車跟MUNI我是經常乘搭的整體還可以,但對治安還是會有點擔心,因為人比較多,也不確定會有什麼特殊情況發生,我覺得每個公民、市民都要做好防範。」

寇淑寳也表示,交通局下年夏天會開始面臨財政困難,但承諾會和市府合作尋找方案,不會犧牲服務質素,也希望市民能繼續乘搭公車,支持他們營運。

寇淑寳說:「我們專注令服務更快捷、頻密、可靠、乾淨、安全,因為吸引乘客回來,是支持服務的另一妙法。」

寇淑寳一再強調,如果市民遇上任何問題,可以撥打24小時服務的311熱線,選擇包括中文在內的多語言服務,或到交通局的網站通報任何事故。

