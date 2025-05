【KTSF】

南加州一架私人小型飛機週四清晨在濃霧中,在聖地牙哥一個住宅區墜毀,做成機上多人死亡,飛機墜毀後引發大火,至少對15幢住屋造成損毀。

聖地牙哥助理消防局長Dan Eddy在記者會上透露,肇事的小型飛機可接載8至10人,暫時未知事發時有多少人在機上。

該架小型飛機在清晨4時,墜落在美軍一個大型住宅區,當局正在調查飛機墜毀原因。

