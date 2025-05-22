【全國新聞】美國汽車協會預計亡兵紀念日長週末有4千多萬美國人出外旅行

【KTSF 張擎鳳報導】

這個週末是亡兵紀念日長週末，美國汽車協會預計，將有四千多萬美國人出外旅行，交通將會非常繁忙。

亡兵紀念日長周末標誌著夏季旅遊旺季的開始，AAA美國汽車協會估計，本週四至下週一期間，將有超過4500萬人出行，比去年增加近150萬人，將創下亡兵紀念日旅遊人數的新高，預計約有3900萬人將駕車出行。

美國汽車協會發言人Aixa Diaz說：「亡兵紀念日長周末的旅客之中，有87%的人會開車出行。」

AAA表示，對旅客來説，最不宜出發的時間是星期四下午1時至晚上9時，和星期五中午12時至晚上8時，回程最差的時間是亡兵紀念日當日由下午4時到晚上7時。

Diaz說：「你不想碰運氣，因為路上有很多事情你無法控制，例如其他司機、施工或天氣。」

但有好消息給司機，Diaz說：「原油價格大幅下降。」

根據網站Gasbuddy.com的數據，星期三全國每加侖普通汽油的平均價格為3.16元，遠低於去年的3.62元。

亡兵紀念日當天，預計將有超過360萬人乘飛機出行，而且機票價格下降了。

Expedia旅遊專家Melanie Fish說：「在夏季6月前的機票價格最便宜。」

旅行網站Expedia的專家Melanie Fish說，旅客現在仍然可以使用亡兵紀念日優惠預訂機票。

Fish說：「如果你想乘搭飛機，從紐約去西班牙或倫敦，你可以用低於7百元的價格購買機票。」

無論是搭飛機還是開車，專家都建議旅客預留充足的時間，以確保安全到達目的地。

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