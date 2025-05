【全國新聞】美國汽車協會預計亡兵紀念日長週末有4千多萬美國人出外旅行

【KTSF 張擎鳳報導】

這個週末是亡兵紀念日長週末,美國汽車協會預計,將有四千多萬美國人出外旅行,交通將會非常繁忙。

亡兵紀念日長周末標誌著夏季旅遊旺季的開始,AAA美國汽車協會估計,本週四至下週一期間,將有超過4500萬人出行,比去年增加近150萬人,將創下亡兵紀念日旅遊人數的新高,預計約有3900萬人將駕車出行。

美國汽車協會發言人Aixa Diaz說:「亡兵紀念日長周末的旅客之中,有87%的人會開車出行。」

AAA表示,對旅客來説,最不宜出發的時間是星期四下午1時至晚上9時,和星期五中午12時至晚上8時,回程最差的時間是亡兵紀念日當日由下午4時到晚上7時。

Diaz說:「你不想碰運氣,因為路上有很多事情你無法控制,例如其他司機、施工或天氣。」

但有好消息給司機,Diaz說:「原油價格大幅下降。」

根據網站Gasbuddy.com的數據,星期三全國每加侖普通汽油的平均價格為3.16元,遠低於去年的3.62元。

亡兵紀念日當天,預計將有超過360萬人乘飛機出行,而且機票價格下降了。

Expedia旅遊專家Melanie Fish說:「在夏季6月前的機票價格最便宜。」

旅行網站Expedia的專家Melanie Fish說,旅客現在仍然可以使用亡兵紀念日優惠預訂機票。

Fish說:「如果你想乘搭飛機,從紐約去西班牙或倫敦,你可以用低於7百元的價格購買機票。」

無論是搭飛機還是開車,專家都建議旅客預留充足的時間,以確保安全到達目的地。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。