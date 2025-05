【全國新聞】特朗普政府驅逐8名無證人士到南蘇丹 法官稱違反法庭指令

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦法官表示,特朗普政府將8名無證人士驅逐到南蘇丹的做法,是違反法庭先前發出的一項指令。

特朗普政府驅逐8名犯下重罪的無證人士出境,但拒絕透露送他們去何處,之後幾小時,波士頓聯邦地區法官Brian Murphy因此召開緊急聆訊,結果是法官裁定,特朗普政府此舉是違反法庭先前一項指令。

法官指出,被驅逐的8名無證人士,並沒有給予適當的機會去反對驅逐,令他們處於危險之中。

但司法部的律師重申,政府的行為是合法,並已向當事人及律師提早發出通知。

司法部又指,地區法官試圖決定國家的外交政策和國家安全,是荒謬的事。

今次被驅逐的8名無證人士,分別來自古巴、寮國(老撾)、墨西哥、緬甸、越南和南蘇丹,當局指,他們分別犯下謀殺、持械搶劫等嚴重罪行。

版權所有,不得轉載。