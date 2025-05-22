【全國新聞】特朗普政府驅逐8名無證人士到南蘇丹 法官稱違反法庭指令

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦法官表示，特朗普政府將8名無證人士驅逐到南蘇丹的做法，是違反法庭先前發出的一項指令。

特朗普政府驅逐8名犯下重罪的無證人士出境，但拒絕透露送他們去何處，之後幾小時，波士頓聯邦地區法官Brian Murphy因此召開緊急聆訊，結果是法官裁定，特朗普政府此舉是違反法庭先前一項指令。

法官指出，被驅逐的8名無證人士，並沒有給予適當的機會去反對驅逐，令他們處於危險之中。

但司法部的律師重申，政府的行為是合法，並已向當事人及律師提早發出通知。

司法部又指，地區法官試圖決定國家的外交政策和國家安全，是荒謬的事。

今次被驅逐的8名無證人士，分別來自古巴、寮國（老撾）、墨西哥、緬甸、越南和南蘇丹，當局指，他們分別犯下謀殺、持械搶劫等嚴重罪行。

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