星期二,聖地牙哥國際機場發生疑似炸彈恐嚇事件,導致一班準備飛往夏威夷的航班中止起飛,警方逮捕一名乘客。

涉事的班機在離開登機閘口後,一名乘客聲稱機上可能有炸彈,空中服務員立即通報機長、警方、特警以及FBI迅速到場搜查。

機上293人全數緊急疏散至安全區域,雖然最終未發現任何爆炸物,但一名乘客對飛機安全發表威脅性言論,被當場逮捕。

飛機稍後獲准重新起飛,並於下午2點15分啟程飛往目的地。

