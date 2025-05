【全國新聞】眾院以一票之差通過特朗普力推的《大美法案》

【KTSF 張麗月報導】

眾議院在週四清晨以一票之差驚險通過特朗普總統力推的《大美法案》,下一步法案會提交參議院審議,預料參議院將會作出修改,最新消息指,參議院多數黨領袖並不支持對聯邦低收入醫療補助計劃Medicaid開刀。

國會眾議長約翰遜在規則委員會第二晚通宵審議《大美法案》有結果,准予放行後,立即將法案提交全院表決,結果以215票贊成、214票反對而驚險過關。

當中有兩名共和黨人倒戈,與全體民主黨人一起投反對票,而共和黨內屬於強硬保守派的自由黨團,其領袖就只是投「在場票」,即是不反對也不贊成。

由於自由黨團與部份藍州共和黨人,分別在整頓Medicaid與提高SALT州與地方稅免稅額的問題上各有意見與要求,而令各界認為《大美法案》會難產,不過最後都在黨團內部密集協調下,眾議長約翰遜最終都爭取到讓法案在亡兵節之前過關,這個被認為是他個人一大勝利,也是特朗普的勝利。

特朗普近日來兩次親自遊說持反對意見的共和黨人,催促他們盡快歸隊,法案下一步提交參議院審議,一般預期,參議院會用一、兩個月時間審議,並會做出修改,務求在國慶日之前完成立法。

約翰遜隨後呼籲參議院盡量減少改動,以免破壞他們千辛萬苦才建立的“微妙平衡”。

在最為引起共和黨黨內意見分歧的Medicaid問題上,消息指,經最終修訂後條款,將提前在2026年底之前,要求某些Medicaid申請人及受惠人,每月必須有80小時的勞動,包括去打工、去做志願工作,或接受培訓等,這個修改是要滿足強硬保守派的要求。

消息指,參議院部份共和黨人關注眾議院對Medicaid的削減幅度,同時也反對眾議院限制各州對醫療服務供應商徵稅,來支持Medicaid服務。

他們也反對眾議院的版本,要求在職人士負擔更多的Medicaid成本,一般認為參議院共和黨人,將會修改眾議院法案版本的Medicaid改革條款。

在提高SALT免稅額方面,最終修訂後的版本同意讓年入息在50萬以下的人士,在申報聯邦稅的分類扣稅中,可以獲得最多4萬元的免稅額,這個是要滿足藍州共和黨人的要求。

《大美法案》還包含消費免稅、加班費免稅、清潔能源計劃稅務優惠減少、以及最新的「Golden Dome 金穹」新世代導彈防禦系統計劃等多個項目的財政預算案。

