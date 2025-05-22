【全國新聞】眾院以一票之差通過特朗普力推的《大美法案》

【KTSF 張麗月報導】

眾議院在週四清晨以一票之差驚險通過特朗普總統力推的《大美法案》，下一步法案會提交參議院審議，預料參議院將會作出修改，最新消息指，參議院多數黨領袖並不支持對聯邦低收入醫療補助計劃Medicaid開刀。

國會眾議長約翰遜在規則委員會第二晚通宵審議《大美法案》有結果，准予放行後，立即將法案提交全院表決，結果以215票贊成、214票反對而驚險過關。

當中有兩名共和黨人倒戈，與全體民主黨人一起投反對票，而共和黨內屬於強硬保守派的自由黨團，其領袖就只是投「在場票」，即是不反對也不贊成。

由於自由黨團與部份藍州共和黨人，分別在整頓Medicaid與提高SALT州與地方稅免稅額的問題上各有意見與要求，而令各界認為《大美法案》會難產，不過最後都在黨團內部密集協調下，眾議長約翰遜最終都爭取到讓法案在亡兵節之前過關，這個被認為是他個人一大勝利，也是特朗普的勝利。

特朗普近日來兩次親自遊說持反對意見的共和黨人，催促他們盡快歸隊，法案下一步提交參議院審議，一般預期，參議院會用一、兩個月時間審議，並會做出修改，務求在國慶日之前完成立法。

約翰遜隨後呼籲參議院盡量減少改動，以免破壞他們千辛萬苦才建立的“微妙平衡”。

在最為引起共和黨黨內意見分歧的Medicaid問題上，消息指，經最終修訂後條款，將提前在2026年底之前，要求某些Medicaid申請人及受惠人，每月必須有80小時的勞動，包括去打工、去做志願工作，或接受培訓等，這個修改是要滿足強硬保守派的要求。

消息指，參議院部份共和黨人關注眾議院對Medicaid的削減幅度，同時也反對眾議院限制各州對醫療服務供應商徵稅，來支持Medicaid服務。

他們也反對眾議院的版本，要求在職人士負擔更多的Medicaid成本，一般認為參議院共和黨人，將會修改眾議院法案版本的Medicaid改革條款。

在提高SALT免稅額方面，最終修訂後的版本同意讓年入息在50萬以下的人士，在申報聯邦稅的分類扣稅中，可以獲得最多4萬元的免稅額，這個是要滿足藍州共和黨人的要求。

《大美法案》還包含消費免稅、加班費免稅、清潔能源計劃稅務優惠減少、以及最新的「Golden Dome 金穹」新世代導彈防禦系統計劃等多個項目的財政預算案。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。