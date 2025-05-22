【灣區新聞】灣區數十個城市上車盤至少100萬 舊金山較實惠只需70萬（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

在灣區數十個城市想買上車盤，至少要一百萬元，不過舊金山（三藩市）較實惠，典型上車盤約為70萬元。

根據房地產網站Zillow的最新分析，灣區共有59個城市，上車盤的平均價格已經突破一百萬元，這裡的上車盤指的是每個城市中，樓價處於最低三分之一區間的住宅，包括獨立屋、公寓與鎮屋等。

回顧五年前，全美只有83個城市達到這個價位，但到了2025年3月，這個數字暴增至233個城市，其中加州就佔了113個，幾乎佔一半，而灣區佔了59個。

Zillow指出，全美以加州上車盤價格升幅最快，過去一年新增13個城市，突破百萬門檻，遠超其他州。

不過舊金山地區的價格較實惠，市場上的放盤數量比去年多了三成，每五個業主就有一個減價放售，3月上車盤的平均價格為70.6萬美元，Zillow預測舊金山今年樓價將下跌約5%。

另一方面，一份由Bankrate發布的報告發現，受訪的2000名業主當中，近一半後悔買樓，最常見的理由是低估了維修成本和其他開支、空間不足，或供樓壓力過大。

儘管如此，七成受訪者仍表示會再次選擇置業。

分析師指出，置業依舊是累積財富的主要途徑，也是實現美國夢的象徵，但對許多灣區市民而言，這份夢想正變得越來越遙遠。

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