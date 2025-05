【灣區新聞】灣區數十個城市上車盤至少100萬 舊金山較實惠只需70萬（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

在灣區數十個城市想買上車盤,至少要一百萬元,不過舊金山(三藩市)較實惠,典型上車盤約為70萬元。

根據房地產網站Zillow的最新分析,灣區共有59個城市,上車盤的平均價格已經突破一百萬元,這裡的上車盤指的是每個城市中,樓價處於最低三分之一區間的住宅,包括獨立屋、公寓與鎮屋等。

回顧五年前,全美只有83個城市達到這個價位,但到了2025年3月,這個數字暴增至233個城市,其中加州就佔了113個,幾乎佔一半,而灣區佔了59個。

Zillow指出,全美以加州上車盤價格升幅最快,過去一年新增13個城市,突破百萬門檻,遠超其他州。

不過舊金山地區的價格較實惠,市場上的放盤數量比去年多了三成,每五個業主就有一個減價放售,3月上車盤的平均價格為70.6萬美元,Zillow預測舊金山今年樓價將下跌約5%。

另一方面,一份由Bankrate發布的報告發現,受訪的2000名業主當中,近一半後悔買樓,最常見的理由是低估了維修成本和其他開支、空間不足,或供樓壓力過大。

儘管如此,七成受訪者仍表示會再次選擇置業。

分析師指出,置業依舊是累積財富的主要途徑,也是實現美國夢的象徵,但對許多灣區市民而言,這份夢想正變得越來越遙遠。

