【KTSF 朱慧琪報導】

美國國家綜合旱災信息系統週二發出警告,加州和西面部份地區積雪融化的速度異常快,將增加山火和乾旱風險。

國家綜合旱災信息系統週二發佈警告,因4月和5月的氣溫高於正常,以及降雨量低於正常,導致融雪速度異常快,加州和西面部份地區,將增加山火和乾旱風險。

積雪的快速融化,加上蒸發速度增加,從而迅速令土壤和植被渴水,導致乾燥或山火季提前開始。

報告指出,這個時候的雪融化是常見,但如此快的速度融化屬於不正常。

根據報告,在某些情況下,這些條件會導致雪從固體蒸發成為氣體,減少流入溪流和水庫。

國家海洋和大氣管理局氣候預測中心的6至10日展望預測,大多數西面地區的氣溫高於正常,這將加速尚有雪的高海拔地區的積雪融化速度。

