【全國新聞】以色列駐美使館兩職員遭槍殺 30歲疑犯曾喊口號

【有線新聞】

以色列駐美大使館兩名職員在華盛頓猶太博物館附近遭槍擊身亡，疑犯被捕，美國總統特朗普譴責反猶太主義行為，以色列指示全球各地使館加強保安。

網上片段見到疑犯開槍後，走入華盛頓猶太博物館被制服，期間多次高呼口號。警方約晚上9時接報，博物館附近發生槍擊案，兩名死者是以色列大使館職員，他們參加美國猶太委員會的活動後離開，遭近距離槍擊。

30歲疑犯羅德里格斯來自芝加哥，警方指他案發前在博物館外徘徊，再走近四人向他們開槍，他跑入博物館後棄下武器。

有目擊者說他假扮目擊事件並表現驚慌，保安給他倒水並安慰他，直至警員約10分鐘後到場，他才承認開槍，指是為了加沙而犯案。警方稱事前沒接獲恐怖主義威脅情報，相信疑犯單獨犯案。

以色列駐美大使稱兩名死者是情侶，男子打算下周在耶路撒冷向女友求婚。美國總統特朗普慰問遇難者家屬，認為反猶太主義殺戮行為必須停止，美國不容許有仇恨和激進主義。

以色列總理內塔尼亞胡對事件感到震驚，將加強全球以色列大使館保安。以色列駐聯合國大使形容事件是反猶太恐怖主義行為，以色列所有大使館高度戒備，並呼籲全球譴責反猶太主義的領袖採取實際行動。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。