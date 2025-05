【全國新聞】以色列駐美使館兩職員遭槍殺 30歲疑犯曾喊口號

【有線新聞】

以色列駐美大使館兩名職員在華盛頓猶太博物館附近遭槍擊身亡,疑犯被捕,美國總統特朗普譴責反猶太主義行為,以色列指示全球各地使館加強保安。

網上片段見到疑犯開槍後,走入華盛頓猶太博物館被制服,期間多次高呼口號。警方約晚上9時接報,博物館附近發生槍擊案,兩名死者是以色列大使館職員,他們參加美國猶太委員會的活動後離開,遭近距離槍擊。

30歲疑犯羅德里格斯來自芝加哥,警方指他案發前在博物館外徘徊,再走近四人向他們開槍,他跑入博物館後棄下武器。

有目擊者說他假扮目擊事件並表現驚慌,保安給他倒水並安慰他,直至警員約10分鐘後到場,他才承認開槍,指是為了加沙而犯案。警方稱事前沒接獲恐怖主義威脅情報,相信疑犯單獨犯案。

以色列駐美大使稱兩名死者是情侶,男子打算下周在耶路撒冷向女友求婚。美國總統特朗普慰問遇難者家屬,認為反猶太主義殺戮行為必須停止,美國不容許有仇恨和激進主義。

以色列總理內塔尼亞胡對事件感到震驚,將加強全球以色列大使館保安。以色列駐聯合國大使形容事件是反猶太恐怖主義行為,以色列所有大使館高度戒備,並呼籲全球譴責反猶太主義的領袖採取實際行動。

