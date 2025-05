【全國新聞】耗資1,750億美元建導彈防禦系統「金穹」 特朗普稱太空發射都能攔截

【有線新聞】

美國總統特朗普宣布已選定「金穹」導彈防禦系統的設計方案,預料耗資1,750億美元,並會於2029年1月特朗普任期結束前使用,應對中俄的洲際導彈威脅。

特朗普與防長海格塞斯在白宮橢圓形辦公室宣佈已選定新一代防空系統,保護國土免受外國導彈威脅,並指派太空作戰副部長葛特萊恩監督計劃。

特朗普說:「『金穹』的設計將結合我們現有的防禦系統,並將於我任期結束前全面投入運作,即是約三年完成。一旦『金穹』建成,將可攔截導彈,即使在地球另一端,甚至從太空發射導彈都能攔截。」

特朗普未有說明金穹系統的細節,但這套受到以色列鐵穹系統啟發的防空系統,據悉將透過衛星網絡配合涵蓋海、陸、空和太空的新技術,能夠偵測、追蹤和攔截目標是攻擊美國本土的導彈,應對中俄的洲際導彈威脅。

不過國會預算辦公室估算,未來20年單計部署和運行金穹系統的攔截器要花費逾5,400億美元。

特朗普預料建造成本約1,750億美元的金穹系統籌集資金將不會有太大困難,他說面對外部的邪惡勢力,系統對國家的成功及存亡尤共重要,又稱加拿大亦期望參與這項計劃。

加拿大總理卡尼發聲明,正與美國商討建立新的安全和經貿關係,包括強化北美防空司令部和金穹計劃等。

