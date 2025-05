【全國新聞】特朗普前往國會山莊 促共和黨人盡快通過《大美法案》

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二親身前往國會山莊,跟共和黨議員舉行閉門會議,催促共和黨人團結合力盡快通過他所推動、稱為《大美法案》的預算開支法案,但在會後,共和黨內部仍然意見分歧。

特朗普繼續推動他提出的預算開支法案《大美法案》,期望法案在未來一、兩天,提交眾議院全院表決。

在閉門會議之後,特朗普表示共和黨非常團結,而這是一項重大的減稅法案,必須要完成。

特朗普說:「這法案比列根任何減稅方案更大,甚至比我以前提出的減稅規模更大,因為減稅幅度進一步擴大和增加,是美國歷來規模最大的減稅,不然你將會有68%加稅。」

不過一些強硬保守派議員,在跟特朗普會面之後表示,仍然堅持自己的立場不變,他們指法案削減開支的部份減得不夠,因此要求對法案作出修改,以減少聯邦財政赤字。

現時的聯邦赤字已經超過36萬億元,如果落實執行《大美法案》,估計將會額外增加財赤五萬億元。

法案的核心建議包括大幅減稅、削減Medicaid和糧食券等社會福利項目開支,以及提高國債上限四萬億元等。

強硬保守派要求地Medicaid作出更深刻的「結構性」改革,主要是針對自從2010年可負擔健保法實施以來,Medicaid福利的擴展。

根據眾議院共和黨預算協調法案的修訂版本,將會進一步打擊州政府向移民提供的醫療健保,消息透露,法案的修訂版本建議,哪些州份如果向合法居留身份的兒童和孕婦提供低收入的聯邦醫保Medicaid和兒童健康保險計劃,這些州份的Medicaid聯邦補助配對率將會較低。

消息指,特朗普並不贊成對Medicaid作出更多的削減,他告誡某些自由黨團成員,不要在Medicaid問題上胡搞。

除了強硬保守派有要求之外,來自藍州的共和黨人也要求更加大幅提高州與地方入息稅SALT的免稅額,特朗普也試圖說服他們接受現有的安排,目前版本有提高地方入息稅標準免稅額,但藍州共和黨人認為不足夠,特朗普積極向眾議院共和黨人施壓,要求他們全部支持《大美法案》之際,他也表示預了參議院會作出修訂。

主流媒體指,不少參議院共和黨人反對大幅削減Medicaid福利,同時也考慮更大幅度的減稅。

眾議院共和黨人仍未表決,他們已經開始討論一旦法案在眾議院全院通過之後,參議院如何作出修訂,當中包括,可能將部份在未來幾年到期的稅務條款永久實施。

