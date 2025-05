【灣區新聞】聖荷西市議會通過在市中心多個地點設立娛樂區 簡化許可證申請

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會週二批准把市中心幾個地點指定為娛樂區,簡化音樂、食物和夜生活的許可。

聖荷西市長馬漢週二在市議會開會前,在其中一個規劃的娛樂區30 Post街前召開記者會。

馬漢說:「你們在Post街或任何地方,看到的企業都是倖存者,他們經歷了一場全球疫情,辦公室員工離開又回來了,他們熬過來了,他們已經度過了一些艱難的時期。」

市府提出八個娛樂區,包括Post Street、San Pedro Street,以及即將更名為 Sharks Way,連接San Pedro小義大利區,一直到SAP中心的地方。

馬漢說:「我們是全美經濟復甦速度第二快的城市,僅次於拉斯維加斯,但我們還可以為我們的小型企業和商業區做更多的事情,我們必須在這些娛樂區內,有執照的酒吧、啤酒廠、釀酒廠和餐廳可以出售飲料。」

娛樂區是由加州參議員威善高提出,允許城市指定區域簡化音樂、食物和夜生活的許可,從而更容易為城市各主要商業區帶來活力和人流。

馬漢強調,市府會與聖荷西警察局密切協調,制定法令和政策,以確保在這些娛樂區舉辦活動時,採取適當的公共安全措施。

馬漢說:「必須獲得特殊活動許可證,才能進入娛樂區,它並不是免費的,而且管理非常嚴格。」

馬漢表示,聖荷西將舉辦節目,配合大型國際賽事,包括世界盃、超級盃、大學籃球瘋狂三月等等,期待這些賽事能刺激聖荷西的小商業。

