【灣區新聞】聖荷西市議會通過在市中心多個地點設立娛樂區 簡化許可證申請

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會週二批准把市中心幾個地點指定為娛樂區，簡化音樂、食物和夜生活的許可。

聖荷西市長馬漢週二在市議會開會前，在其中一個規劃的娛樂區30 Post街前召開記者會。

馬漢說：「你們在Post街或任何地方，看到的企業都是倖存者，他們經歷了一場全球疫情，辦公室員工離開又回來了，他們熬過來了，他們已經度過了一些艱難的時期。」

市府提出八個娛樂區，包括Post Street、San Pedro Street，以及即將更名為 Sharks Way，連接San Pedro小義大利區，一直到SAP中心的地方。

馬漢說：「我們是全美經濟復甦速度第二快的城市，僅次於拉斯維加斯，但我們還可以為我們的小型企業和商業區做更多的事情，我們必須在這些娛樂區內，有執照的酒吧、啤酒廠、釀酒廠和餐廳可以出售飲料。」

娛樂區是由加州參議員威善高提出，允許城市指定區域簡化音樂、食物和夜生活的許可，從而更容易為城市各主要商業區帶來活力和人流。

馬漢強調，市府會與聖荷西警察局密切協調，制定法令和政策，以確保在這些娛樂區舉辦活動時，採取適當的公共安全措施。

馬漢說：「必須獲得特殊活動許可證，才能進入娛樂區，它並不是免費的，而且管理非常嚴格。」

馬漢表示，聖荷西將舉辦節目，配合大型國際賽事，包括世界盃、超級盃、大學籃球瘋狂三月等等，期待這些賽事能刺激聖荷西的小商業。

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