【全國新聞】國務卿魯比奧到參議院作證 交代特朗普政府的外交政策

美國國務卿魯比奧週二向國會參議院作證,交代特朗普政府的外交政策多項議題,他強調國務院精簡架構,落實執行特朗普的「美國優先」外交政策,以維護和推進美國的核心國家利益。

在週二的參議院外交關係委員會聽證會上,民主黨人第一次有機會公開質詢特朗普的外交政策,消息指,參議院民主黨人在過去幾個月來,一直要求國務卿魯比奧向國會交代多個問題,當中包括美國國際開發署停運、美國與傳統盟友包括加拿大在內的衝突,以及其他多項重大的外交轉變,令到中國有機可乘,他們批評特朗普政府削弱美國在全球的影響力。

參議院外交關係委員會成員Jeanne Shaheen說:「四個月前你坐在這張椅,表示中國是『本國歷來面臨的最強大、最危險的勢均力敵對手,你稱中國是工業、經濟、地緣、科學的競爭者』,我相信你是對的,但這個政府卻清空了六十年來美國外交政策的投資,損害我們與對手如中國的競爭能力。」

民主黨人也批評魯比奧向俄國總統普亭好,讓普亭繼續玩弄特朗普總統,他們也指責魯比奧在出任國務卿後,沒有捍衛全球的民主與自由。

魯比奧予以駁斥,強調特朗普只是想俄烏停戰,他也告訴他在參議院的前同僚,特朗普政府將專注於核心的優先項目,將會加強美國在全球的地位,比如他提到美國願意同敘利亞的臨時政府打交道,解除對敘利亞的制裁,讓當前的過渡政權能避免崩潰,避免一場全面的史詩級內戰發生,同時也令敘利亞的鄰國也不怕出力幫助他們復原,及統合武裝力量。

魯比奧說:「現時最重要的是地區夥伴國家,想展開援助但做不到,因為他們害怕我們的制裁,所以不伸出援手。」

魯比奧強調,敘利亞的局勢演變,也會衝擊黎巴嫩,此外他也為國務院削減一半的預算開支而辯護。

他表示,重組和精簡機構並不是省錢,而是調動資源、提高效率,以維護美國的核心利益,令美國更強大、更安全和更繁榮,在重組國務院的過程中,會將權力下放到地區的政策局和大使館。

在對外援助方面,他認為要作出改革,並指出即使移除了不必要的項目,美國的對外援助仍然只會更多,並比各個經濟合作,及發展組織和中國都要多。

魯比奧又提到,根據紀錄,中國在全球並沒有提供人道援助,他說中國只是提供掠奪式的借貸,即是向一些國家提供借貸,然後用債務來作出要脅,一帶一路就是其中的例子,美國向其他國家提供發展援助,但中國就提供債務陷阱。

