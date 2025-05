【灣區新聞】奧克蘭市長Barbara Lee與市議員王夏琳宣誓就職（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

早前在奧克蘭(屋崙)特別選舉中,當選市長的Barbara Lee,和當選市議員的王夏琳(Charlene Wang)週二宣誓就職,新任市長承諾將奧克蘭變成一個安全和諧的城市,王夏琳則希望能重新振興商業。

Lee說:「我們是一個充滿做實事的人、夢想家、創業家、藝術家、科創家的城市,我們會共同應對難題。」

Lee週二中午宣誓就職,她表示,提供予青年安全的成長環境、關愛長者和支援無家可歸者,及解決奧克蘭的巨額赤字,是其首要工作。

Lee說:「我想協助城市,並需要市民的幫助,重拾希望、創造更多機會予年輕人,有尊嚴地回應不光彩的無家可歸問題,支持我們的長者市民和藝術家,並為奧克蘭市和市民提供方案,帶來健康和有活力的經濟。」

除市長外,王夏琳週二也正式宣誓就任包括華埠在內的第二區市議員,王夏琳說,因為她童年時在奧克蘭祖父母的家附近長大,對華埠有濃厚的感情,加上她的家庭曾有需要援助服務,她承諾會盡所能回饋奧克蘭一路給予她的幫助

王夏琳 說:「奧克蘭曾經在我不穩定的家庭環境裡提供了穩定的支持,就是因為城市的慷慨、安全網、精神和人民,我才能站在這裡,我們有財政危機、公共安全問題、房屋危機、還需要對政府重拾信任,我並不是獨自一人,我和市長Barbara Lee會攜手帶領奧克蘭,雖然這些問題容易令人不知所措,但我知道這是我需要帶領的時刻。」

市長也表示,她已經開始和她的團隊積極籌備推行她的百日計劃。

