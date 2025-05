【灣區新聞】舊金山市長匯報PermitSF實施100日的成效（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)市長羅偉(Daniel Lurie)匯報生效商業牌照計劃PermitSF 100日的成效,週二再公佈六項措施,希望支持市中心經濟發展和鼓勵舊金山商業參與夜生活。

市長羅偉先前宣布PermitSF改革牌照申請程序的計劃,承諾簡化和加速牌照審批程序,這項計劃實施100日,市長辦公室匯報他們延長了牌照中心的開放時間、綜合資料,並利用一站式網站https://www.sf.gov/permitsf,鼓勵市民網上申請牌照,以及簡化申請過程,令住宅和商舖審批程序縮短了10天的時間。

為了延續PermitSF計劃成效,週二羅偉宣布,將會規定任何非即日的較長期牌照申請,所有和牌照審批相關的部門,除了記錄審批過程之外,也要向市民公佈時間線。

羅偉表示,希望寬鬆商業牌照要求,能有助刺激經濟。

羅偉說:「當我們令人更容易開業,改善家居環境或在市內投資,我們不但支援個人取得成功,還助燃舊金山的經濟復原,吸引更多顧客、居民、小商戶帶來收入和能量,這是舊金山蓬勃發展所需的,我們的工作仍未完成。」

羅偉同時發布了六點措施,包括豁免現行有關規定,讓商業不必經過檢驗,才能延長開放時間;豁免街上擺放桌椅所需,約幾百元至幾千元的每年牌照費用;允許業主無需牌照下安裝鐵閘和在窗戶或外牆展示商舖名稱;以及放寬對市中心區大廈地下及一樓商業用途的限制。

代表第七區的市參事梅義加(Myrna Melgar)在記者會上也指出,小商業是協助移民群體發展的重要元素,希望PermitSF的計劃能為有需要人士去除更多的行政關卡。

梅義加說:「小商業是移民對本國城市的貢獻方式之一,且遠超人口比例,我們不能說我們是歡迎移民的城市,當我們有些規定妨礙移民取得成功時。」

代表其他區和華埠的市參事,如李爾德和殷嘉立都有出席記者會,支持市長放寬這些商業牌照的要求。

