【全國新聞】馬斯克表示將任Tesla行政總裁多五年 未來減少政治獻金開支

[KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人、全球首富馬斯克表示,他將會在Tesla擔任行政總裁做多五年,將來也會減少政治獻金的開支。

馬斯克領導特朗普政府效率部,大刀闊斧裁減聯邦僱員和削減政府開支惹來不滿,也令Tesla面對巨大壓力,備受針對,有部份Tesla電動車和充電站因此遭受破壞。

有鑑於此,有人問馬斯克是否仍會留任Tesla行政總裁職位,馬斯克透露他還會做多五年。

馬斯克是全球首富、也是總統特朗普的主要金主,他又透露,日後將會大幅減少政治獻金的開支,這可能對共和黨明年的中期選舉不利,也反映出他可能逐漸淡出政治。

馬斯克認為,在政治上,他已經投入足夠的資金。

馬斯克曾經投入最少2.5億元,支持特朗普在去年11月競選總統,他也參與今年威斯康辛州最高法院的法官選戰,但他支持的候選人落敗。

