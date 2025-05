【KTSF 周正鈞報導】

如你正打算準備沙律就請小心,聯邦食品及藥物管理局(FDA)正在召回可能受到沙門氏菌污染的青瓜。

這批由Bedner Growers Inc出產的青瓜,出貨時間為4月29至5月19號,可能受到沙門氏菌污染。

FDA與疾病控制與預防中心(CDC)正在調查,導致包括加州在內15個州超過二十多人染病的事故。

而NBC新聞網指,目前已有9人住院,在受訪的13名患者中,有11人表示曾吃過青瓜。

感染沙門氏菌的人,通常會在食用受污染產品後三天內出現不適症狀,症狀包括發燒與腹部痙攣。

