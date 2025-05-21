【灣區新聞】舊金山華埠本週六晚舉行2025驕傲大遊行（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山華埠這個星期六晚上將有2025驕傲大遊行。

舊金山中華文化中心和Edge on the Square，聯合舉辦第二屆唐人街驕傲大遊行，2025年主題為「我們是不朽的」。

中華文化中心畫廊與項目總監朱媛媛說：「舊金山中華文化中心在疫情期間，其實舉行了華埠的首屆的華埠驕傲節，那個時候是虛擬的一個互動的項目，這次是我們第一次本人大型的，有一個遊行會穿越華埠的大街小巷，對酷兒歷史和華埠歷史上息息相關的地點。」

主辦單位表示，在LGBTQ+和移民權利受到攻擊的當下，2025年唐人街驕傲大遊行，成為一股抵抗和團結的力量。

QTAPI Coalition主席Michael Nguyen說：「白宮正在試圖定義誰屬於美國，誰可以作為在這裡生活的美國人，他們正在驅逐那些他們認為不屬於這裡的人，我們正在為亞太裔的酷兒和跨性別運動創造一個能見度高的星期，因為我們大聲而自豪地宣稱，我們屬於這裡，我們就在這裡，我們永遠存在，身為同性戀者並沒有什麼錯，跨性別並沒有錯，性別不符合規範也沒有錯，身為一個驕傲的亞裔美國人並沒有錯。」

唐人街的酷兒遺產可以追溯到20世紀30年代的舞廳Forbidden City Li-Po Lounge，以及黃包車的革命抵抗運動，至今亞太裔有不少傑出領袖，也是LGBQT+一族。

遊行星期六晚上6點開始，從都板街800號出發，華埠驕傲項目主地點，則是在Kearny街750號三樓中華文化中心，從晚上6點至10點有藝術活動、表演和跳舞。

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