【灣區新聞】舊金山華埠本週六晚舉行2025驕傲大遊行（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山華埠這個星期六晚上將有2025驕傲大遊行。

舊金山中華文化中心和Edge on the Square,聯合舉辦第二屆唐人街驕傲大遊行,2025年主題為「我們是不朽的」。

中華文化中心畫廊與項目總監朱媛媛說:「舊金山中華文化中心在疫情期間,其實舉行了華埠的首屆的華埠驕傲節,那個時候是虛擬的一個互動的項目,這次是我們第一次本人大型的,有一個遊行會穿越華埠的大街小巷,對酷兒歷史和華埠歷史上息息相關的地點。」

主辦單位表示,在LGBTQ+和移民權利受到攻擊的當下,2025年唐人街驕傲大遊行,成為一股抵抗和團結的力量。

QTAPI Coalition主席Michael Nguyen說:「白宮正在試圖定義誰屬於美國,誰可以作為在這裡生活的美國人,他們正在驅逐那些他們認為不屬於這裡的人,我們正在為亞太裔的酷兒和跨性別運動創造一個能見度高的星期,因為我們大聲而自豪地宣稱,我們屬於這裡,我們就在這裡,我們永遠存在,身為同性戀者並沒有什麼錯,跨性別並沒有錯,性別不符合規範也沒有錯,身為一個驕傲的亞裔美國人並沒有錯。」

唐人街的酷兒遺產可以追溯到20世紀30年代的舞廳Forbidden City Li-Po Lounge,以及黃包車的革命抵抗運動,至今亞太裔有不少傑出領袖,也是LGBQT+一族。

遊行星期六晚上6點開始,從都板街800號出發,華埠驕傲項目主地點,則是在Kearny街750號三樓中華文化中心,從晚上6點至10點有藝術活動、表演和跳舞。

