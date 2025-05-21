【灣區新聞】Santa Clara縣警拘兩疑犯 疑涉數十宗零售盜竊案

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南灣Santa Clara縣警稍早拘捕兩名疑犯，懷疑涉及多宗零售盜竊案，二人涉嫌在多個零售商舖，盜取價值逾4.5萬元的美妝產品。

縣警局稱，匪徒涉及35宗盜竊案，犯案地點遍及灣區多間Ulta零售店，地點包括Cupertino、聖荷西、Sunnyvale和Campbell市，另外，在Placer縣和Monterey縣的Target和Home Depot也是案發地點。

當局稱，警方已拘捕兩名疑犯，還有一名疑犯在逃。

縣警局稱，在其中一名疑犯的住處，搜出搖頭丸、包裝毒品的物料和電子秤，縣警也搜出失竊的化妝品、太陽眼鏡、衣物、工具和香水。

警方稱，在住屋中中搜出價值約一萬元的商品，以及1,500元現金。

被捕疑犯分別是25歲男子Nicholas Beltran和19歲女子Maria Figueroa，二人面臨有組織零售盜竊等控罪。

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