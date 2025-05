【灣區新聞】Santa Clara縣警拘兩疑犯 疑涉數十宗零售盜竊案

【KTSF】

南灣Santa Clara縣警稍早拘捕兩名疑犯,懷疑涉及多宗零售盜竊案,二人涉嫌在多個零售商舖,盜取價值逾4.5萬元的美妝產品。

縣警局稱,匪徒涉及35宗盜竊案,犯案地點遍及灣區多間Ulta零售店,地點包括Cupertino、聖荷西、Sunnyvale和Campbell市,另外,在Placer縣和Monterey縣的Target和Home Depot也是案發地點。

當局稱,警方已拘捕兩名疑犯,還有一名疑犯在逃。

縣警局稱,在其中一名疑犯的住處,搜出搖頭丸、包裝毒品的物料和電子秤,縣警也搜出失竊的化妝品、太陽眼鏡、衣物、工具和香水。

警方稱,在住屋中中搜出價值約一萬元的商品,以及1,500元現金。

被捕疑犯分別是25歲男子Nicholas Beltran和19歲女子Maria Figueroa,二人面臨有組織零售盜竊等控罪。

