【全國新聞】連串惡劣天氣入侵美國中部和東部地區 最少造成28人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一連串的惡劣天氣入侵美國中部和東部地區，上星期五至今，最少造成28人死亡，預計新一輪的風暴週一晚抵達，數千萬居民有可能受災。

堪薩斯州Grinnell 70號州際國家公路上，一輛貨車被吹翻，上空懸掛著一道彩虹。

據國家氣象局所說，該鎮和附近的其他城鎮，週日遭受龍捲風的嚴重破壞。

災民Jason Wingert說：「我的屋頂損毀了，另外一邊的煙囪沒有了，屋頂還有一些磚，東西從窗戶進來，然後散落在家中各地。」

連續5日的猛烈風暴，席捲幾百英里的土地，當局收到過百宗龍捲風的報告。

包括周末期間，在科羅拉多州Bennett市的龍捲風，縣警辦公室報告有建築物破損。

另外 上星期五一個EF3級龍捲風襲擊St. Louis市，導致至少5人死亡，並且破壞或損毀數千棟建築物。

肯塔基州Laurel縣受到的打擊最嚴峻，惡劣天氣至少造成17人死亡。

援助組織策劃人員Dreama Wright說：「現在Laurel縣的民眾，只需要大家的祈禱。」

這個社區仍在查看破壞的程度，鄰里之間互相幫忙。

居民Ophelia Riley說：「我們出來幫助大家，我們需要齊心合力。」

風暴帶來的威脅還未結束，從週一晚上到深夜，美國中部一路延伸至東南部，預計數千萬人將面臨惡劣天氣的影響，而平原地區和密西西比河谷地區的1,700萬人面臨強勁龍捲風的風險非常高。

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