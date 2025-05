【全國新聞】連串惡劣天氣入侵美國中部和東部地區 最少造成28人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一連串的惡劣天氣入侵美國中部和東部地區,上星期五至今,最少造成28人死亡,預計新一輪的風暴週一晚抵達,數千萬居民有可能受災。

堪薩斯州Grinnell 70號州際國家公路上,一輛貨車被吹翻,上空懸掛著一道彩虹。

據國家氣象局所說,該鎮和附近的其他城鎮,週日遭受龍捲風的嚴重破壞。

災民Jason Wingert說:「我的屋頂損毀了,另外一邊的煙囪沒有了,屋頂還有一些磚,東西從窗戶進來,然後散落在家中各地。」

連續5日的猛烈風暴,席捲幾百英里的土地,當局收到過百宗龍捲風的報告。

包括周末期間,在科羅拉多州Bennett市的龍捲風,縣警辦公室報告有建築物破損。

另外 上星期五一個EF3級龍捲風襲擊St. Louis市,導致至少5人死亡,並且破壞或損毀數千棟建築物。

肯塔基州Laurel縣受到的打擊最嚴峻,惡劣天氣至少造成17人死亡。

援助組織策劃人員Dreama Wright說:「現在Laurel縣的民眾,只需要大家的祈禱。」

這個社區仍在查看破壞的程度,鄰里之間互相幫忙。

居民Ophelia Riley說:「我們出來幫助大家,我們需要齊心合力。」

風暴帶來的威脅還未結束,從週一晚上到深夜,美國中部一路延伸至東南部,預計數千萬人將面臨惡劣天氣的影響,而平原地區和密西西比河谷地區的1,700萬人面臨強勁龍捲風的風險非常高。

