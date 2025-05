【全國新聞】眾院預算委員會通過《大美法案》 送交全院表決

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院預算委員會週日晚表決通過,總統特朗普推動的名為《大美法案》的減稅開支預算法案,從而進一步向前推進法案,提交眾議院全院在本星期較後時間審議,而特朗普也會在稍後前往國會山莊,以便在眾議院全院未表決之前團結共和黨人。

雖然眾議院預算委員會多名強硬保守派議員強烈反對法案的規模,和削減開支的幅度不夠大,但預算委員會在週日晚終於表決通過法案。

特朗普推動的這個《大美法案》長達過千頁紙,預料共和黨人在未來幾天,將會對法案作出進一步的修改。

這個《大美法案》的核心建議,包括將特朗普2017年第一個總統任期實施的減稅計劃永久執行、估計未來十年花費數以萬億元計,國會官方的稅收聯合委員會估計,如果落實執行這個《大美法案》,將對聯邦財政赤字增加超過五萬億元,其中稅收大減的項目是根據2017年的法例,擴大個人的稅率減免,估計到2034年,庫房減少收益超過兩萬億元。

此外在削減開支方面,建議削減對再生能源的刺激方案,以及國際稅務的執行。

法案也包含建議提高州和地方稅務減免的上限,即是從聯邦稅務法案中扣減更多的地方稅,大幅削減拜登政府時期實施的綠色能源稅務優惠,同時對低收入人士的聯邦醫保Medicaid進行大改革,估計到2034年,有超過一千萬人失去Medicaid,其中的建議包括,要求州政府對19至64歲沒有孩子的人士,規定必須要找工作,才合資格申請Medicaid,估計在未來十年可節省超過8千億元。

此外,法案也建議收緊聯邦SNAP糧食券的申請資格,以及要求州政府分擔部份的福利成本開支。

在2008年金融海嘯之後成立的「消費者金融保護局CFPB」,也建議限制聯邦對其撥款。

另外,眾議院共和黨人也建議提高國債上限4萬億元,現時的聯邦債務已超過36萬億元。

